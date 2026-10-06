Ο Βαγγέλης Ζιάγκος, αφιέρωσε την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία της Μυκόνου, στον συνεργάτη του, Παναγιώτη Χατζηελευθερίου, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

Ιστορική νίκη για τη Μύκονο το βράδυ της Τρίτης (06/10). Η ομάδα των Κυκλάδων, αντιμετώπισε στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της ιστορίας της τη Νέφτσι και επικράτησε με 78-58 για την πρώτη αγωνιστική του Europe Cup.

Μετά το παιχνίδι, ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, συγκίνησε με τα λόγια του στη συνέντευξη τύπου. Ο έμπειρος coach, αφιέρωσε αυτή την ιστορική νίκη στον συνεργάτη του, Παναγιώτη Χατζηελευθερίου, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

Ο Ζιάγκος είπε

«Συγχαρητήρια πρώτα απ’ όλα στους παίκτες μας για τη νίκη. Ήταν ακόμη μία ιστορική στιγμή για τον οργανισμό, για τον σύλλογο, για την ομάδα, αλλά και για αυτή την τόσο ζεστή τοπική κοινωνία, που μας αγκάλιασε με μεγάλο σεβασμό από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε εδώ.

Το μεγαλύτερο κίνητρό μας ήταν να τους ανταποδώσουμε τα συναισθήματα που μας έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το διάστημα και, παράλληλα, να ενισχύσουμε αυτή την ξεχωριστή σχέση ανάμεσα στην κοινωνία και την ομάδα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να μην αναλύσω το παιχνίδι από καθαρά μπασκετική σκοπιά. Θα ήθελα απλώς να αφιερώσω αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη, αλλά και την πρώτη επίσημη νίκη της σεζόν, στον αδερφό μου, συνεργάτη μου και assistant coach της ομάδας, τον Παναγιώτη Χατζηελευθερίου».