Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απάντησε στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ματίας Λεσόρ.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός που αναφέρει ότι η ομάδα του Πειραιά έδωσε την έγκριση για την επέμβαση του Ματίας Λεσόρ από τον προσωπικό ιατρό του κ. Γιώργου Αγγελόπουλου, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ έγραψε:

«Φανταστείτε δηλαδή τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν, έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο».