Γιαννακόπουλος: «Φανταστείτε μεγαλοψυχία...»
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός που αναφέρει ότι η ομάδα του Πειραιά έδωσε την έγκριση για την επέμβαση του Ματίας Λεσόρ από τον προσωπικό ιατρό του κ. Γιώργου Αγγελόπουλου, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ έγραψε:
«Φανταστείτε δηλαδή τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν, έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο».
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