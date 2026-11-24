H KAE Παναθηναϊκός δικαιώθηκε από το ΑΣΕΑΔ και παίρνει πίσω τους βαθμούς του, αφού σβήνεται το -2 μαζί με το πρόστιμο των 100.000 ευρώ.

Πολλή ένταση είχε το περσινό Game 5 των τελικών της GBL με τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ να τιμωρεί με -2 βαθμούς ενόψει του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-27, τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό.

Πριν από δύο εβδομάδες το ΑΣΕΑΔ είχε απορρίψει την έφεση του Ολυμπιακού για το -2 για τα γεγονότα του 5ου τελικού ενώ δεν είχε αλλάξει ούτε η τιμωρία των επτά αγωνιστικών που έχει επιβληθεί στον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Πάντως η πράσινη ΚΑΕ δικαιώθηκε στο ΑΣΕΑΔ και παίρνει πίσω τους βαθμούς της καθώς η τιμωρία αφορούσε το περιστατικό με τα ΜΑΤ έξω από τα αποδυτήρια για το οποίο αθωώθηκαν, τόσο ο Ματίας Λεσόρ όσο και ο Τζέριαν Γκραντ.

Το -2 που ίσχυε σβήνεται, όπως και το πρόστιμο των 100.000. Πλέον δημιουργούνται και νέα δεδομένα στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να... κουβαλα το -2 στη GBL, αφού η ποινή του δεν μειώθηκε στο ΑΣΕΑΔ.