Παναθηναϊκός: Το -2 επεσε στο ΑΣΕΑΔ, πήρε πίσω τους βαθμούς
Πολλή ένταση είχε το περσινό Game 5 των τελικών της GBL με τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ να τιμωρεί με -2 βαθμούς ενόψει του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-27, τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό.
Πριν από δύο εβδομάδες το ΑΣΕΑΔ είχε απορρίψει την έφεση του Ολυμπιακού για το -2 για τα γεγονότα του 5ου τελικού ενώ δεν είχε αλλάξει ούτε η τιμωρία των επτά αγωνιστικών που έχει επιβληθεί στον Ταϊρίκ Τζόουνς.
Πάντως η πράσινη ΚΑΕ δικαιώθηκε στο ΑΣΕΑΔ και παίρνει πίσω τους βαθμούς της καθώς η τιμωρία αφορούσε το περιστατικό με τα ΜΑΤ έξω από τα αποδυτήρια για το οποίο αθωώθηκαν, τόσο ο Ματίας Λεσόρ όσο και ο Τζέριαν Γκραντ.
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Το -2 που ίσχυε σβήνεται, όπως και το πρόστιμο των 100.000. Πλέον δημιουργούνται και νέα δεδομένα στην κατάταξη του πρωταθλήματος.
Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να... κουβαλα το -2 στη GBL, αφού η ποινή του δεν μειώθηκε στο ΑΣΕΑΔ.
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