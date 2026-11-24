GBL: Η βαθμολογία μετά το σβήσιμο του -2 στον Παναθηναϊκό
H KAE Παναθηναϊκός δικαιώθηκε από το ΑΣΕΑΔ και πήρε πίσω τους βαθμούς του, αφού σβήνεται το -2 μαζί με το πρόστιμο των 100.000 ευρώ. Πλέον δημιουργούνται νέα δεδομένα στη βαθμολογία, με τους πράσινους να ανεβαίνουν στην 2η θέση πίσω από τον ΠΑΟΚ.
Η ομάδα του Ομπράντοβιτς είναι στο 7-1, αφήνοντας πίσω τον Άρη πλέον. Μοναδική ήττα φέτος στη GBL από το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 8-0
- Παναθηναϊκός 7-1
- Άρης 6-2
- Ολυμπιακός 7-1
- Περιστέρι 5-3
- Καρδίτσα 4-4
- Κολοσσός Ρόδου 4-4
- Δόξα Λευκάδας ELABET 3-5
- ΑΕΚ 3-5
- Ηρακλής 3-5
- Μύκονος 2-6
- Μαρούσι 2-6
- Βίκος Ιωαννίνων 1-7
- Προμηθέας Πάτρας 1-7
*Oλυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν ξεκινήσει με -2, στους Πειραιώτες συνεχίζει να ισχύει
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