Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά την απόφαση του ΑΣΕΑΔ, όπου δεν ισχύει πλέον το -2 στον Παναθηναϊκό.

H KAE Παναθηναϊκός δικαιώθηκε από το ΑΣΕΑΔ και πήρε πίσω τους βαθμούς του, αφού σβήνεται το -2 μαζί με το πρόστιμο των 100.000 ευρώ. Πλέον δημιουργούνται νέα δεδομένα στη βαθμολογία, με τους πράσινους να ανεβαίνουν στην 2η θέση πίσω από τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς είναι στο 7-1, αφήνοντας πίσω τον Άρη πλέον. Μοναδική ήττα φέτος στη GBL από το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 8-0 Παναθηναϊκός 7-1 Άρης 6-2 Ολυμπιακός 7-1 Περιστέρι 5-3 Καρδίτσα 4-4 Κολοσσός Ρόδου 4-4 Δόξα Λευκάδας ELABET 3-5 ΑΕΚ 3-5 Ηρακλής 3-5 Μύκονος 2-6 Μαρούσι 2-6 Βίκος Ιωαννίνων 1-7 Προμηθέας Πάτρας 1-7

*Oλυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν ξεκινήσει με -2, στους Πειραιώτες συνεχίζει να ισχύει



