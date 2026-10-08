Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Ομπράντοβιτς, Διαμαντίδης και Μπατίστ γευμάτισαν μαζί με τον Γιασικεβίτσιους
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε για τις ανάγκες της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague σε ένα ματς με ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της παρουσίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στους αντίπαλους πάγκους.
Οι στιγμές στο T-Center ήταν συγκινητικές, ωστόσο αυτό που δείχνει όχι μόνο τις στενές σχέσεις των δύο αντρών, αλλά και τον οικογενειακό δεσμό του Λιθουανού προπονητή με τον Παναθηναϊκό είναι το κοινό τους δείπνο την παραμονή της αναμέτρησης.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μαζί με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Μάικ Μπατίστ γευμάτισε μαζί με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους σε εστιατόριο στο Κολωνάκι με την κοινή τους φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
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