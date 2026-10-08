Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα βρεθηκε στο «T-Center» και αν μη τι άλλο είχε πολλά να πει και να μοιραστεί με παλιούς του γνώριμους.

Ο νυν πρόεδρος της Euroleague έδωσε το «παρών» στο «Telekom Center Athens» προκειμένου να παρακολουθήσει παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα είχε την ευκαιρία να συναντήσει παλιούς γνώριμους και να συνομιλήσει μαζί τους, όπως τον πάλαι ποτέ συμπαίκτη του στους «πράσινους» με τον οποίο πανηγύρισαν αρκετούς τίτλους μαζί, Φραγκίσκο Αλβέρτη.

Επιπλέον είχε θερμή αγκαλιά με τον Βασίλη Παρθενόπουλο, πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, όπως επίσης και με την Δέσποινα Γιαννακοπουλου λίγο πριν καθίσει στη θέση του.

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