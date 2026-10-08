Παναθηναϊκός: Μποντιρόγκα και Αλβέρτης αναβίωσαν τις... παλιές εποχές
Ο νυν πρόεδρος της Euroleague έδωσε το «παρών» στο «Telekom Center Athens» προκειμένου να παρακολουθήσει παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Πριν από το τζάμπολ του αγώνα είχε την ευκαιρία να συναντήσει παλιούς γνώριμους και να συνομιλήσει μαζί τους, όπως τον πάλαι ποτέ συμπαίκτη του στους «πράσινους» με τον οποίο πανηγύρισαν αρκετούς τίτλους μαζί, Φραγκίσκο Αλβέρτη.
Επιπλέον είχε θερμή αγκαλιά με τον Βασίλη Παρθενόπουλο, πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, όπως επίσης και με την Δέσποινα Γιαννακοπουλου λίγο πριν καθίσει στη θέση του.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ
EuroLeague President, Dejan Bodiroga is attending tonight’s game at our home sitting next to Mrs Despina Giannakopoulou #paobcaktor https://t.co/Qwwzzs4Efb— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 8, 2026
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