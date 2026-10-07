Ο Ζόρζε Ζεσούς έδωσε μια μάλλον απρόσμενη απάντηση, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη νέα ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο «πόλεμος» μεταξύ Κριστιάνο Ρονάλντο και Ζόρζε Ζεσούς φαίνεται πως συνεχίζεται, ιδιαίτερα μετά τη νέα ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Έχοντας υποσχεθεί πως θα πει όλη την αλήθεια όταν έρθει η ώρα, ο CR7 το έπραξε, μέσω ενός νέου μηνύματος στα social media, όπου μεταξύ άλλων κατηγόρησε τον τεχνικό των Ιβήρων πως αθέτησε δυο φορές τον λόγο του, ενώ παράλληλα ανέφερε πως και η δική του κίνηση να αποχωρήσει ήταν λάθος και θα πρέπει να τιμωρηθεί.

Ο Ζεσούς δεν θα μπορούσε να μη ρωτηθεί σχετικά με αυτό, όταν δημοσιογράφοι τον εντόπισαν να παρακολουθεί αναμέτρηση της Κ21 (σσ της Πορτογαλίας). Όταν λοιπόν του ζήτησαν να κάνει κάποιο σχόλιο, εκείνος είπε ότι... έβλεπε τον αγώνα της ομάδας Νέων και... δεν είχε χρόνο, θα διαβάσει όμως αργότερα το τι ανέφερε ο Κριστιάνο.

Φυσικά, η απάντηση αυτή έγινε viral στα social media και έχει προκαλέσει «έκρηξη» των Πορτογάλων για ασέβεια προς τον Ρονάλντο.