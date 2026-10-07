Ο Ροναλντίνιο απέτισε φόρο τιμής στον φίλο και συμπαίκτη του, Λιονέλ Μέσι, μετά τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Αργεντίνου θρύλου με τα χρώματα της Αλμπισελέστε.

Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος αποχαιρέτησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10) τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στη διεθνή του καριέρα με τη φανέλα της Αργεντινής, μετά από μία εικοσαετία, μέσα στην οποία κατέκτησε κάθε διάθεσιμο τρόπαιο με την εθνική του ομάδα.

Όπως ήταν φυσικό, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στο κατάμεστο «Μονουμένταλ» του Μπουένος Άιρες για να δει από κοντά το «last dance» του εμβληματικού ποδοσφαιρισή με το εθνόσημο.

Πέρα από τους 85.000 που συγκεντρώθηκαν στο γηπέδο, εκατομμύρια άνθρωποι από κάθε μεριά του πλάνητη παρακολούθησαν από τις τηλεοράσεις τους το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μέσι με αντίπαλο το Μπενίν.

Ένας εξ΄αυτών ήταν και ο επί χρόνια συμπαίκτης του στη Μπαρτσελόνα, Ροναλντίνιο, ο οποίος αποφάσισε να αποτίσει φόρο τιμής στον φίλο του, αναπολώντας το αξιοσημείωτο ταξίδι που μοιράστηκαν στα πρώτα στάδια της καριέρας του Αργεντίνου θρύλου στους «Μπλαουγκράνα».

Ο Βραζιλιάνος θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια με στοργή, τονίζοντας το πόσα έχει προσφέρει ο Μέσι στο ποδόσφαιρο και θυμούμενος το προνόμιο του να είναι μάρτυρας της εξέλιξης του από την αρχή.

Ο Ροναλντίνιο αναφέρθηκε ακόμη στην διεθνή επιτυχία που πέτυχε τελικά ο «pulga» με την Αργεντινή, αλλά και τα όσα προσέφερε στη χώρα του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ιδιαίτερα στα χρόνια που η πίεση γύρω από την εθνική ομάδα ήταν τεράστια.

«Τι ευχαρίστηση και τι χαρά που ήμουν μέρος της ιστορίας σου από την πρώτη κιόλας μέρα, αδερφέ! Μας έκανες να χαμογελάμε και να απολαμβάνουμε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο!!! Το όνομά σου είναι χαραγμένο στην ιστορία της χώρας σου, όλου του κόσμου... Μόνο εμείς ξέρουμε τη χαρά που νιώσαμε όταν πραγματοποιήσαμε το παιδικό μας όνειρο, εκπροσωπώντας ολόκληρο το έθνος μας και γίναμε παγκόσμιοι πρωταθλητές!!!!».

«Έδωσες τα πάντα για την εθνική σου ομάδα και για τη χώρα σου... Σε καταλαβαίνω απόλυτα και ξέρω ότι όλα όσα σχετίζονται με την οικογένεια μας κάνουν να ξανασκεφτόμαστε τα πράγματα... Απόλαυσε τη ζωή, αδερφέ. Σου εύχομαι τα καλύτερα, σήμερα και για πάντα».