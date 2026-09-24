«Σείστηκε» το Telekom Center Athens στην είσοδο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το Παναθηναϊκός - Παρί!

Η στιγμή που όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού περίμεναν έφτασε. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στην ομάδα και έκατσε ξανά στον πάγκο του τριφυλλιού σε επίσημη αναμέτρηση μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.

Μπορεί να είναι η πρεμιέρα της EuroLeague με τους «πράσινους» να υποδέχονται την Παρί στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής, όμως όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον «Άρχοντα των δαχτυλιδιών» και στηνβ πολυαναμενόμενη επιστροφή του.

Μάλιστα, μόλις ο Ζοτς έκανε την είσοδό του στο Telekom Center επικράτησε η απόλυτη αποθέωση με πανικό να επικρατεί στο T-Center για τον κορυφαίο τεχνικό.