EuroLeague 2026/27: Με Kορυφαίες Aποδόσεις το crash test των "Αιωνίων" – Όλα τα μακροχρόνια!

Στην Elabet, η νέα EuroLeague συνοδεύεται από μία μεγάλη γκάμα μακροχρόνιων αγορών:

Επιτέλους, αναμονή τέλος. Η EuroLeague 2026/27 είναι έτοιμη για το πρώτο τζάμπολ και το ελληνικό ενδιαφέρον βρίσκεται για ακόμη μία σεζόν στο επίκεντρο. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν στη διοργάνωση με τις πλέον υψηλές φιλοδοξίες και εύλογα συγκαταλέγονται στα μεγάλα φαβορί για να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Ο Ολυμπιακός ξεκινά ως κάτοχος του τίτλου και με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της Ευρώπης. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν έναν ισχυρό κορμό, με τον Σάσα Βεζένκοφ να βρίσκεται στο επίκεντρο και των ατομικών μακροχρόνιων αγορών.

Ο Παναθηναϊκός, με την τεράστια επιστροφή του Ζοτς, ξεκινά από την πλευρά του τη νέα ευρωπαϊκή σεζόν έχοντας ως μεγάλο στόχο την επιστροφή στην κορυφή και την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του. Οι «πράσινοι» βρίσκονται επίσης ψηλά στις αποδόσεις, τόσο για την κατάκτηση, όσο και για την παρουσία στον τελικό.

Στην Elabet, η νέα EuroLeague συνοδεύεται από μία μεγάλη γκάμα μακροχρόνιων αγορών:

Νικητής EuroLeague:

Ολυμπιακός 3.50 | Παναθηναϊκός 4.00 | Φενερμπαχτσέ 6.50 | Ρεάλ Μαδρίτης 8.50 | Χάποελ Τελ Αβίβ 10.00

Να φτάσει στον τελικό:

Ολυμπιακός 2.10 | Παναθηναϊκός 2.25 | Φενερμπαχτσέ 3.25 | Ρεάλ Μαδρίτης 4.00 | Ντουμπάι 4.75

Νικητής Regular Season:

Ολυμπιακός 2.60 | Παναθηναϊκός 3.25 | Φενερμπαχτσέ 5.50 | Ρεάλ Μαδρίτης 8.50 | Ντουμπάι 11.00

Top 2 Regular Season:

Ολυμπιακός 1.70 | Παναθηναϊκός 2.00 | Φενερμπαχτσέ 2.95 | Ρεάλ Μαδρίτης 4.00 | Ντουμπάι 5.00

Top 4 Regular Season:

Ολυμπιακός 1.23 | Παναθηναϊκός 1.35 | Φενερμπαχτσέ 1.70 | Ρεάλ Μαδρίτης 2.05 | Ντουμπάι 2.40

MVP Regular Season:

Σάσα Βεζένκοφ 3.25 | Κέντρικ Ναν 5.00 | Ζαν Μοντέρο 10.00 | Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ 10.00 | Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις 10.00

Αναδυόμενο Αστέρι:

Μάριο Σεν-Σουτερί 1.80 | Μουχαμέντ Φαγέ 2.50 | Στέφαν Γιοσίφοβιτς 4.00 | Έλι Ντιανέ 6.00 | Φραντσέσκο Φεράρι 10.00



Μάριο Σεν-Σουτερί 1.80 | Μουχαμέντ Φαγέ 2.50 | Στέφαν Γιοσίφοβιτς 4.00 | Έλι Ντιανέ 6.00 | Φραντσέσκο Φεράρι 10.00 Αμυντικός της Χρονιάς:

Άιζακ Μπόνγκα 3.00 | Νικολό Μέλι 4.00 | Ουόλτερ Ταβάρες 5.00 | Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 6.00 | Τζέριαν Γκραντ 8.00

Προπονητής της Χρονιάς:

Γιώργος Μπαρτζώκας 4.00 | Ζέλικο Ομπράντοβιτς 5.00 | Σαρούνας Γιασικεβίτσιους 6.00 | Δημήτρης Ιτούδης 7.00 | Πέδρο Μαρτίνεθ 8.00

Πρώτος σκόρερ:

Σάσα Βεζένκοφ 3.00 | Ναντίρ Χιφί 3.50 | Τι Τζέι Σορτς 4.75 | Τζόρνταν Νουόρα 6.50 | Κάρσεν Έντουαρντς 8.00

Πρώτος στα ριμπάουντ:

Γιόνας Βαλαντσιούνας 3.75 | Νίκολα Μιλουτίνοφ 4.25 | Τσίμα Μονέκε 4.75 | Ουόλτερ Ταβάρες 6.00 | Σάσα Βεζένκοφ 6.50

Πρώτος στις ασίστ:

Τι Τζέι Σορτς 3.50 | Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ 5.00 | Μάικ Τζέιμς 5.50 | Μάρκους Καρ 6.50 | Φακούντο Καμπάτσο 7.50

Πρώτος στα τρίποντα:

Τάιλερ Ντόρσεϊ 5.50 | Ναντίρ Χιφί 6.00 | Αντρέας Ομπστ 6.00 | Αρμόνι Μπρουκς 8.00 | Κάρσεν Έντουαρντς 8.00

Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις επιλογές.

Στην Elabet θα βρείτε αμέτρητες αγορές για τη EuroLeague 2026/27, με ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία στα μακροχρόνια στοιχήματα από την κατάκτηση και την πορεία των ομάδων μέχρι τις κορυφαίες ατομικές διακρίσεις και τις ειδικές επιδόσεις των παικτών.

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