Οι εκτιμήσεις του Football Meets Data φέρνουν και μαθηματικά την Εθνική μας ομάδα στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας. Στις 6/12 η κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028.

Στις 6 Δεκεμβρίου θα γίνει στο Μπέλφαστ η κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028. Οι ομάδες θα χωριστούν σε 12 γκρουπ των 4 ή των 5 ομάδων που θα παίξουν η μία εναντίον της άλλης εντός και εκτός έδρας. Η προκριματική φάση θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2027 και θα τελειώσει τον Νοέμβριο του 2027.

Η Εθνική μας ομάδα με βάση και τις εκτιμήσεις του Football Meets Data έχει κλειδώσει και μαθηματικά - μαζί με τις Πορτογαλία και Ολλανδία - το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Εκεί (σε αυτό το πρώτο γκρούπ) θα είναι ομάδες όπως οι Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία και Νορβηγία.