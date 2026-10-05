Εθνική Ελλάδας: Ισχυρή στην κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028
Στις 6 Δεκεμβρίου θα γίνει στο Μπέλφαστ η κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028. Οι ομάδες θα χωριστούν σε 12 γκρουπ των 4 ή των 5 ομάδων που θα παίξουν η μία εναντίον της άλλης εντός και εκτός έδρας. Η προκριματική φάση θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2027 και θα τελειώσει τον Νοέμβριο του 2027.
Η Εθνική μας ομάδα με βάση και τις εκτιμήσεις του Football Meets Data έχει κλειδώσει και μαθηματικά - μαζί με τις Πορτογαλία και Ολλανδία - το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Εκεί (σε αυτό το πρώτο γκρούπ) θα είναι ομάδες όπως οι Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία και Νορβηγία.
✅ CONFIRMED 🇵🇹 Portugal 🇳🇱 Netherlands 🇬🇷 Greece ...mathematically confirm a place in Pot 1 for EURO 2028 qualifiers! https://t.co/WItf0honwv— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 4, 2026
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