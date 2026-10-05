Πρόβλημα στη Μαρσέιγ πριν τον Ολυμπιακό, αφού τραυματίστηκε με τη Δανία ο Χόιμπιεργκ.

Τα προβλήματα τραυματισμών δεν έχουν τελειωμό για τη Μαρσέιγ, η οποία κινδυνεύει να δει ακόμη έναν βασικό ποδοσφαιριστή της να τίθεται εκτός δράσης. Ο Χόιμπιεργκ αποχώρησε μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης της Δανίας με την Ουαλία για το Nations League με μυϊκό τραυματισμό. Ο διεθνής Δανός αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις και ζήτησε άμεσα αλλαγή. Η εξέλιξη προκαλεί νέα ανησυχία στην προσεχή αντίπαλο (15/10) του Ολυμπιακού, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σειρά αγωνιστικών προβλημάτων.

Ο Χόιμπιεργκ βρέθηκε κοντά στην αποχώρηση το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στα πλάνα του Μπρούνο Ζενεσιό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προπονητής της Μαρσέιγ τον χρησιμοποίησε ως βασικό και στις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Ligue 1.

Και όλα αυτά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τους Μασσαλούς, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει πολύ κακό ξεκίνημα και βρίσκονται στη 17η θέση της βαθμολογίας.

Σαν να μην έφταναν τα αποτελέσματα, το ιατρικό δελτίο έχει γεμίσει. Κοντογκμπιά, Αρίτ και Ναντί αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα τραυματισμών, ενώ στη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων η Μαρσέιγ έχασε διαδοχικά τους Κορνέλιους, Γκουιρί και Αμπντελί. Πλέον, στη λίστα κινδυνεύει να προστεθεί και ο Χόιμπιεργκ, με τη Μαρσέιγ να περιμένει με αγωνία τα νεότερα για την κατάσταση του Δανού χαφ.