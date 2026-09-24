Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο «Telekom Center Athens» (24/09, 21:15, Novasports 4 HD) στην πρεμιέρα της Euroleague, με πολλές απουσίες αλλά και με τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να δεσπόζει.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί (24/09, 21:15 LIVE από το Gazzetta) στο «T-Center» με στόχο να μπει με το δεξί στη νέα σεζόν της EuroLeague, σε μια αναμέτρηση όπου θα έχει αρκετές απουσίες αλλά το μυαλό όλων στο πράσινο στρατόπεδο βρίσκεται στη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας, σε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα, ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια.

Στο σημερινό παιχνίδι το Τριφύλλι θα παραταχθεί με ελλείψεις αλλά τουλάχιστον χαμογελά για την επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Ο «Ζοτς» δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ και Κώστα Σλούκα, λόγω τραυματισμών.

Στην αντίπερα όχθη, η Παρί των πολλών αλλαγών σε τεχνική ηγεσία και ρόστερ ευελπιστεί να κάνει «ζημιά» στον Παναθηναϊκό, όπως το έχει κατορθώσει εκ νέου στο Μαρούσι. Οι Παριζιάνοι θα έχουν στον πάγκο τους τον Μαξίμ Λεφέβρ, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία ομάδας στη Euroleague για παρθενική φορά στην προπονητική του καριέρα.