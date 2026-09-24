Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρί για την 1η αγωνιστική της Euroleague.

Η Euroleague επιστρέφει και επίσημα σήμερα, με τις 20 ομάδες να μπαίνουν στην αρένα, όμως μία θα είναι αυτή που θα χαμογελάσει τον Μαϊό. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σήμερα στην δράση υποδεχόμενος στο «Telecom Center Athens» την Παρί (Live από Gazzetta).

Οι «πράσινοι» θα έχουν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πάνω από 17.000 κόσμο στο πλευρό τους και θα παλέψουν να πάρουν τη νίκη και να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στην διοργάνωση.

Ωστόσο ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του τους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 21:15 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι Nova Sports 4.