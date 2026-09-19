Τρινκιέρι: «Έπρεπε να έχουμε καλύτερες αποφάσεις στο τελευταίο 3λεπτο»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, μίλησε μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και εξήγησε τους λόγους της ήττας το ΠΑΟΚ, με 87-81.

Ο Ιταλός τεχνικός του «Δικέφαλου του Βορρά», μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ, αρχικά για το τι κρατάει και τι αφήνει από την παρουσία της ομάδας του στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» ανέφερε... «Είχαμε κάποια καλά, κάποια αρνητικά... Παλέψαμε εναντίον μιας μεγάλης ομάδας, ήμασταν κοντά, έπρεπε να είμαστε καλύτεροι στις αποφάσεις μας στα τελευταία τρία λεπτά. Μας κόστισε τη νίκη. Ήμασταν καλύτεροι από χθες (σ.σ. κόντρα στην Παρτιζάν) στη δυναμικότητα, αλλά δεν εξασφαλίσαμε τα ριμπάουντ στα κρίσιμα σημεία».

Όσο για το αν η εικόνα του ΠΑΟΚ, ήταν κάποια «δήλωση» ενόψει της σεζόν που ξεκινάει, είπε... «Η δήλωση είναι ότι χάσαμε. Αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα! Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα».

Τέλος για τον ημιτελικό του Super Cup, που ακολουθεί το ερχόμενο Σάββατο και πάλι κόντρα στον Παναθηναϊκό, σημείωσε... «Πρέπει να κάνουμε καλύτερα πράγματα, σε μία εβδομάδα και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το παιχνίδι».

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