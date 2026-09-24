Ο Ναν γύρισε, αλλά πότε επιστρέφει: Όλο το χρονοδιάγραμμα για την επάνοδό του στη δράση, ποιο ματς έχει «κυκλώσει»

Ο Κέντρικ Ναν βρίσκεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση με τη φανέλα του Τριφυλλιού. Το χρονοδιάγραμμα.

Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη φετινή Euroleague, απόψε (24/09, 21:15) στο «T-Center» απέναντι στην Παρί, με την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλλιού, σε επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, να κλέβει -ομολογουμένως- την παράσταση.

Οι Πράσινοι ωστόσο, θα αντιμετωπίσουν τους Παριζιάνους και με αρκετές απουσίες, εκ των οποίων δεσπόζει εκείνη του Αμερικανού αστέρα, Κέντρικ Ναν. Ο 31χρονος γκαρντ κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 19 Αυγούστου, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου, γεγονός που τον κρατά εκτός παρκέ και στο πράσινο στρατόπεδο θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για κάτι λιγότερο από έναν μήνα ακόμη, αν όλα πάνε καλά.

Πιο συγκεκριμένα, η αποθεραπεία του πρώην NBAer βαίνει καλώς και αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση και στη διάθεση του «Ζοτς» στη διαβολοβδομάδα, κόντρα στις Παρτίζαν (εκτός έδρας, 13/10) και Χάποελ Τελ Αβίβ (εντός έδρας, 16/10).