Παναθηναϊκός: Ο 16χρονος Βαρβαρίτης ευστόχησε σε τρίποντο και αποθέωθηκε από το T-Center
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Ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης ευστόχησε σε τρίποντο και αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens».
Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ, ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης ευστόχησε σε τρίποντο και αποθεώθηκε από τους οπαδούς των «πρασίνων».
Συγκεκριμένα ο 16χρονος παίκτης του «τριφυλλιού», πήρε την πάσα από τον Μπάντιο και σούταρε έξω από τη γραμμή των 6.75μ, ευστοχώντας και στη συνέχεια αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens».
Δείτε το τρίποντο του Βαρβαρίτη:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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