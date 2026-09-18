Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την πρώτη επίσημη πεντάδα της νέας σεζόν για τον Ολυμπιακό, έχοντας αλλάξει τρεις παίκτες σε σχέση με πέρυσι.

Η νέα σεζόν ξεκινάει επίσημα σήμερα (18/09) με το τζάμπολ στον ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague, μεταξύ του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την πρώτη επίσημη πεντάδα των «ερυθρολεύκων» και έχει τρεις αλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα τον ημιτελικό κόντρα στους Τούρκους ξεκινάνε οι ΜάκΙνταϊρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ και Χολ.

Την περασμένη σεζόν ξεκινούσαν οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ. Πλέον στη θέση του Γουόκαπ (πήγε Ντουμπάι) βρίσκεται ο ΜάκΙνταϊρ, στη θέση του Παπανικολάου, ο Γουόρντ και λόγω του τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ τη θέση του πήρε ο Ντόντα Χολ.