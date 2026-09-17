Μίλερ-ΜακΙντάιρ για Μπαρτζώκα: «Δεν είναι το ίδιο ήρεμο άτομο που είναι εκτός γηπέδου»

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μίλησε στη σελίδα της EuroLeague για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Ολυμπιακό, την προσαρμογή του στο σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα, τη νέα καθημερινότητα με τους συμπαίκτες του, αλλά και τη δύσκολη αποχώρηση από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έφυγε από τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου για να φορέσει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού μπαίνοντας σε ένα νέο κεφάλαιο της πορείας του δουλεύοντας υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στη σελίδα της EuroLeague, λίγο πριν από το Σούπερ Καπ στο Άμπου Ντάμπι, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και αναφέρθηκε τόσο στην προσαρμογή του αλλά και στη δύσκολη απόφαση να αφήσει τον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά

«Δεν θα έλεγα [η προσαρμογή στο νέο σύστημα] είναι εύκολη, αλλά είναι μέρος της δουλειάς. Τους έχω παρακολουθήσει για πολλά χρόνια, οπότε έχω ήδη κατά κάποιο τρόπο μια κατανόηση του συστήματος, αλλά είναι διαφορετικό μεταξύ του να παρακολουθείς και του να συμμετέχεις σε αυτό. Είναι η διαφορά μεταξύ του να είσαι θεατής και να πρέπει πραγματικά να κάνεις τα πάντα στην πράξη, ζωντανά. Προφανώς, θα πρέπει να προσαρμοστώ πολύ, στο στιλ παιχνιδιού μου, αλλά και να προσπαθήσω να βρω τρόπους να διατηρήσω το στιλ παιχνιδιού μου. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο, κάτι που είναι φυσιολογικό».

Για την προσαρμογή του: «Θα χρειαστεί χρόνος σίγουρα, ειδικά με εμένα και τον τρόπο που μελετώ τους συμπαίκτες μου, μαθαίνοντας σε ποια θέση τους αρέσει η μπάλα, πώς τους αρέσει να σκοράρουν, από ποια πλευρά του γηπέδου τους αρέσει να σκοράρουν. Μαθαίνοντας τα συστήματα και στη συνέχεια μαθαίνοντας ποια συστήματα είναι για ποιον παίκτη και έχοντας τη δυνατότητα να διαβάζω τη στιγμή ποιο σύστημα να καλέσω για τον συγκεκριμένο παίκτη.

Επίσης, οι προσωπικότητες, βλέποντας ποιος χρειάζεται να ακουμπήσει την μπάλα, ποιος δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα για λίγο, ποιος είναι “on fire” εκείνη τη στιγμή. Προφανώς, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο όταν είσαι σε μια ομάδα για δύο χρόνια, τρία χρόνια, όπως είδαμε πέρυσι με εμένα στον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά με αυτή την ομάδα και με το σύστημα, όπως είπα, δεν θα πάρει πολύ χρόνο για να καταλάβω όλα αυτά, αν και σίγουρα θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να καταλάβω όλες τις συνήθειες και τα σημεία στο γήπεδο στα οποία αρέσει στους συμπαίκτες μου να βρίσκονται».

Για τον Μπαρτζώκα: «Είναι εκπληκτικό. Μπορείς να καταλάβεις ότι είναι πολύ παθιασμένος με το μπάσκετ, είναι ένας πολύ χαλαρός τύπος. Προφανώς, όταν ξεκινά το παιχνίδι, κάτι αλλάζει και αυτό μου αρέσει. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είσαι, γιατί εγώ είμαι λίγο-πολύ το ίδιο. Είμαι αρκετά ήρεμος εκτός γηπέδου και μετά συμβαίνει κάτι στο παιχνίδι και είναι σαν, ποιος είναι αυτός ο τύπος; Δεν είναι το ίδιο ήρεμο άτομο που είναι εκτός γηπέδου. Οπότε σίγουρα το καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι, αλλά ήταν πολύ ωραία η προπόνηση υπό τον Μπαρτζώκα».

Η επιλογή του Ολυμπιακού, όπως εξήγησε, δεν ήταν κάτι που προέκυψε ξαφνικά. Η ομάδα του Πειραιά βρισκόταν εδώ και χρόνια στη λίστα των συλλόγων στους οποίους θα ήθελε να αγωνιστεί. «Πριν από μερικά χρόνια, μιλώντας με τον ατζέντη μου, είχαμε μερικές ομάδες για τις οποίες ξέραμε ότι θέλαμε να παίξουμε και ο Ολυμπιακός ήταν μία από αυτές».

Για την αποχώρηση από τον Ερυθρό Αστέρα: «Επίσης, απλώς η σύνδεση με τον Ερυθρό Αστέρα. Το να φύγω από τον Ερυθρό Αστέρα ήταν πολύ δύσκολο, προφανώς. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια τέλεια μετάβαση για να έρθω σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, αλλά και να διατηρήσω αυτή τη σύνδεση με τον Ερυθρό Αστέρα, λόγω της αγάπης μου για τη Σερβία και της αγάπης μου για αυτόν τον σύλλογο, την ομάδα, τη διοίκηση, τον οργανισμό και όλους τους υποστηρικτές του. Κάπως έτσι, ερχόμενος εδώ, μπορώ να κρατήσω αυτή την αγάπη εκεί».