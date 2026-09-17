Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συμμετείχε στην προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε για το Σούπερ Καπ της EuroLeague.

Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπου θα διεκδικήσει το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, με στόχο να ξεκινήσουν τη σεζόν με ένα τρόπαιο.

Πρώτος εμπόδιο για τους πρωταθλητές Ευρώπης, η Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Για το προσεχές παιχνίδι, ένα ερωτηματικό που υπάρχει για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, έχει να κάνει με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ, είχε ταλαιπωρηθεί από τενοντίτιδα και είχε αγωνιστεί μόλις δύο λεπτά στο φιλικό με τη Μακάμπι. Την Πέμπτη (17/09), οι Πειραιώτες προπονήθηκαν στην «Etihad Arena», με τον Μιλουτίνοφ να ακολουθεί μέρος της προπόνησης, πράγμα το οποίο δίνει μία αισιοδοξία στους ανθρώπους του Ολυμπιακού.