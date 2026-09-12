Θετικό ήταν το πρόσημο των νέων αποκτημάτων του Παναθηναϊκού στο «2nd International Tournament Rhodes 2026» στα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ και στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα.

Μπορεί να μην είχαν προπονηθεί καλά-καλά μαζί, μπορεί να μην γνώριζε αγωνιστικά ο ένας τον άλλον αλλά παρόλα αυτά άφησαν θετικές εντυπώσεις οι νεοαποκτηθέντες παίκτες του Παναθηναϊκού.

Σίγουρα έδειξαν ότι χρειάζονται ακόμα χρόνο όσον αφορά το επίπεδο των συνεργασιών και των αυτοματισμών, αλλά με το «καλημέρα» έβγαλαν μέρος της αναμφισβήτητης ποιότητάς τους.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μπορεί να είχε δώσει το «παρών» και στο κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι με το Μαρούσι, αλλά ουσιαστικά και για εκείνον αυτά τα δύο παιχνίδια κόντρα σε ΑΕΚ και Σπάρτακ Σουμπότιτσα ήταν η... πρόβα τζενεράλε του.

Ο Γάλλος φόργουορντ μέτρησε συνολικά σε αυτά τα ματς 9,5 πόντους κατά μέσο όρο έχοντας 4/6 βολές, 2/5 δίποντα και 4/6 τρίποντα στο σύνολο.

Ο συμπατριώτης του, Σιλβέν Φρανσίσκο, είχε από τη πλευρά του 13 πόντους σε κάθε ματς ξεχωριστά με 5/6 βολές, 6/8 δίποντα και 3/6 τρίποντα.

Ο Μπράνκου Μπάντιο ξεχώρισε και στα δύο παιχνίδια του διημέρου έχοντας 8,5 πόντους ανά παιχνίδι με 2/2 βολές, 3/5 δίποντα και 3/9 τρίποντα.

Βέβαια η πληθωρική του παρουσία, ειδικά στην άμυνα, δεν αποτυπώθηκε τόσο στους αριθμούς όσο στην εν γένει παρουσία του στο παρκέ, κάτι που ισχύει φυσικά και για τον Ίζακ Μπόνγκα.

Ο Γερμανός φόργουορντ ήταν άκρως ουσιαστικός όσο αγωνίστηκε καθώς μέτρησε κατά μέσο όρο 7,5 πόντους με 2/2 βολές, 2/2 δίποντα και 3/5 τρίποντα.

Επόμενο τεστ του Παναθηναϊκού και των... νέων αποκτημάτων, αποτελεί το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις 18 κα 19 του μήνα στο «T-Center», εκεί όπου οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπουργκ (18/09) και μία εκ των Παρτίζαν ή ΠΑΟΚ (19/09).