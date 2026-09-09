Το Μιλάνο κατέθεσε υποψηφιότητα προκειμένου να διοργανώσει το Final Four της Euroleague το 2030.

Το νέοκτιστο «Unipol Dome» στην περιοχή Σάντα Τζούλια του Μιλάνο ενδέχεται να υποδεχθεί τις τέσσερις ομάδες που θα αγωνιστούν στο Final Four της Euroleague το 2030.

Συγκεκριμένα και όπως ανέφερε η «Gazzetta dello Sport» η ιταλική πόλη έχει ήδη καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας προκειμένου να διοργανώσει την τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ύστερα από τέσσερα χρόνια.

Βασική υποψήφια για να διοργανώσει το Final Four του 2028 είναι η Βαλένθια ενώ όπως είναι γνωστό τα Final Four του 2027 και του 2029 θα διεξαχθούν στο Άμπου Ντάμπι.

Να σημειωθεί επίσης ότι η Ολίμπια Μιλάνο θα μεριμνήσει για τη διοργάνωση της συνάντησης των ιδιοκτητών της Euroleague, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 5 Οκτωβρίου στις όχθες της λίμνης του Κόμο.