Σοκ στην Αργεντινή: Το όνομα του Αγκουέρο εμπλέκεται σε υπόθεση για διακίνηση ναρκωτικών

Το όνομα του Σέρχιο Αγκουέρο φαίνεται να αναφέρεται σε μία αστυνομική έρευνα που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το όνομα του Σέρχιο Αγκουέρο εμφανίστηκε πρόσφατα σε δικαστική έρευνα στην Αργεντινή, αναφορικά με μια οργάνωση που κατηγορείται για διεθνές εμπόριο ναρκωτικών και ξέπλυμα μάυρου χρήματος. Έγγραφα της έρευνας αποκάλυψαν προσπάθειες ύποπτων μελών συμμορίας να εκμεταλλευτούν την εικόνα και την παγκόσμια φήμη του παίκτη σε μια εμπορική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την έρευνα που επιβλέπει ο δικαστής Πάμπλο Γιανταρόλα, ο πρώην αστέρας της Αλμπισελέστε δεν είναι κατηγορούμενος, ωστόσο, τα μέλη μίας εγκληματικής οργάνωσης με διεθνή εμβέλεια, προσπάθησαν να συνδέσουν μία πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων με την εικόνα του πρώην επιθετικού, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται τώρα υπό δικαστικό έλεγχο.

Μηνύματα και αρχεία που ανασύρθηκαν από τηλέφωνα που κατασχέθηκαν από τις αρχές αποκάλυψαν διαπραγματεύσεις για την κυκλοφορία μίας πλατφόρμας με την επωνυμία «Krü Tickets», την οποία οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να συνδέσουν με έναν οργανισμό esports που ίδρυσε παλαιότερα ο Αγκουέρο, σε μία προσπάθεια τους να εκμεταλλευτούν το όνομα και τη φήμη του ποδοσφαιριστή για την ανάπτυξη του έργου.

"Escándalo"



Porque la Justicia investiga vínculos del Kun Agüero con una red internacional narco.



Es en la causa por la que fue detenido Bebote Álvarez: el juez Yadarola investiga a Agüero por sus vínculos con una cadena de firmas usadas por la red narco para blanquear dinero. pic.twitter.com/Gsj7wwq6Gf — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 3, 2026

Οι αρχές υποψιάζονται ότι η ομάδα έκανε λαθρεμπόριο κοκαΐνης από τη Βολιβία και συνθετικών ναρκωτικών από την Ισπανία. Η αστυνομία συνέλαβε αρκετά άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Πίμποτ Άλβαρες, ο οποίος ξεκίνησε απεργία πείνας μετά την κράτησή του.

Η υπόθεση περιλαμβάνει μηνύματα μεταξύ ατόμων που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέονται με την οργάνωση, μεταξύ των οποίων οι Ντιέγκο Φρανσίσκο Ανζαλόνι, Μπόνο Όζι ντε Καρλούτσι, Ραούλ Ομάρ «Μπρούχο» Μαντσόνι και Άλβαρεζ.

Ένα μήνυμα στον φάκελο της υπόθεσης, το οποίο χρονολογείται από τις 30 Ιανουαρίου του 2026, αποκαλύπτει ότι ο Ανζαλόνι είπε στον ντε Καρλούτσι ότι ήλπιζε να κλείσει σύντομα συμφωνία με τον Αγκουέρο σχετικά με την πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων.

Εβδομάδες αργότερα, άλλες συζητήσεις έθεσαν το ενδεχόμενο λειτουργίας του έργου μέσω πολλαπλών εταιρειών. Η μία συνδέθηκε με έναν άνδρα που οι ερευνητές περιγράφουν ως έμπορο ναρκωτικών, ενώ η άλλη στόχευε στο έργο που συνδεόταν με τον άλλοτε επιθετικό της Μπαρτσελόνα.

Η συζήτηση στράφηκε επίσης σε ένα ταξίδι στο Μεξικό με στόχο την προώθηση των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Στις 22 Απριλίου, ο Ανζαλόνι είπε στους μεσάζοντες του ότι είχε συναντηθεί αυτοπροσώπως με τον Αγκουέρο και ότι, σύμφωνα με τις συνομιλίες, η συμφωνία βρισκόταν στα τελικά της στάδια.

Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης μια προσπάθεια συγκέντρωσης περίπου 10.000 ευρώ από πιθανούς επενδυτές. Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Ανζαλόνι προσπαθούσε να μαζέψει αυτό το ποσό, ώστε ο Αργεντίνος να μην χρειαστεί να συνεισφέρει στο αρχικό κεφάλαιο του έργου.

Όλα αυτά τα γεγονότα παραμένουν υπό δικαστική διερεύνηση, ενώ όπως έχει προαναφερθεί τίποτα στον φάκελο δεν υποδηλώνει ότι έχει απαγγελθεί οποιαδήποτε κατηγορία εναντίον του Αγκουέρο.

Παράλληλα, πηγές κοντά στον ίδιο τον πρώην ποδοσφαιριστή δήλωσαν ότι λαμβάνει συστηματικά προσφορές αυτού του είδους, αλλά δεν είχε επιτευχθεί ποτέ καμία συμφωνία. Για αυτή την περίπτωση συγκεκριμένα, οι στενοί συνεργάτες του δήλωσαν πως εξέτασαν τα πρόσωπα που «έτρεχαν» το project και απέρριψαν με συνοπτικές διαδικασίες την πρόταση τους.