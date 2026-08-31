Αύριο στις 12.00 το Gazz Floor powered by Novibet επιστρέφει!

Το Gazz Floor powered by Novibet επιστρέφει και κάνει τζάμπολ την Τρίτη (12:00).

Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης από το πλατό του Gazzetta αναλύουν την επικαιρότητα.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου και φέτος θα... παίζει στην καλύτερη ομάδα ομάδα του YouTube δίνοντας τη δική του μοναδική του νότα. Γιώργος Κούβαρης και Παναγιώτης Ραμαντάνης δίνουν το ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό-Ολυμπιακός, ο Γιάννης Πάλλας μάς χαρίζει το σχόλιό του και το μοναδικό του ρεπορτάζ, ενώ φυσικά δεν θα λείπουν οι Βασίλης Βλαχόπουλος, Νίκος Καρφής και Νίκος Μοσχοβίτης μάς μεταφέρουν τα νέα από Άρη, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ενώ η Χριστίνα Κατσαμούρη μάς ταξιδεύει στον κόσμο του μπάσκετ γυναικών!