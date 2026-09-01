Σύμφωνα με πληροφορίες της Mundo Deportivo η χωρητικότητά στο Jose Maria Martin Carpena θα φτάσει τις 11.000 με την προσθήκη 330 νέων θέσεων σε μια επένδυση βελτιωτικών έργων ύψους 3.2 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε αύξηση της χωρητικότητας στο Αθλητικό Κέντρο Jose Maria Martin Carpena της Μάλαγα θα προχωρήσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Mundo Deportivo το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Μια επένδυση άνω των 3.2 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει και επέκταση της χωρητικότητας κατά 330 επιπλέον θέσεις, φτάνοντας συνολικά τις 11.000.

Οι προθεσμίες για την υλοποίηση αυτών των βελτιωτικών έργων, οι οποίες έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί με την Ουνικάχα Μάλαγα, θα εκτελεστεί σε δύο φάσεις κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών το 2027 και το 2028, ώστε να μην επηρεαστούν οι αθλητικές διοργανώσεις της ομάδας και το πρόγραμμα των σημαντικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο Αθλητικό Κέντρο.

Κύριος στόχος των εργασιών είναι ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και η επέκταση της χωρητικότητας του γηπέδου σε δύο φάσεις, η μία εκ των οποίων εκτιμάται μεταξύ 5 Ιουλίου και 11 Σεπτεμβρίου 2027 και η οποία θα περιλαμβάνει την πλήρη απομάκρυνση των υφιστάμενων κερκίδων στους τομείς Α, Β, Γ και Δ του Martin Carpena.

Στη θέση τους θα τοποθετηθούν νέα καθίσματα και θα γίνει διαμόρφωση του χώρου, ώστε να παρέχεται η μέγιστη ευελιξία στον θεατή για την παρακολούθηση των αγώνων, εφαρμόζοντας όλους τους κανόνες ασφάλειας.

Η δεύτερη φάση των έργων θα υλοποιηθεί κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και μέρος του Σεπτεμβρίου του 2028 και θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των καθισμάτων στις σταθερές κερκίδες (μεσαίες και άνω), την προμήθεια θέσεων στα θεωρεία VIP και την ανανέωση των πτυσσόμενων καθισμάτων με σταθερά τραπέζια εργασίας στο χώρο του Τύπου.

Τέλος, θα προστεθούν συνολικά τουλάχιστον 330 νέες θέσεις οι οποίες θα στηρίζονται σε κυλινδρικές μεταλλικές κατασκευές. Η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Μάλαγα προχωρούν σε βελτιωτικά έργα στο γήπεδο, ώστε να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον κόσμο της ομάδας που θα βρεθεί στο κλειστό για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα.

