Ανακοίνωση Ρασίνγκ Σανταντέρ: «Στον Ολυμπιακό ο Πουέρτα, που πλήρωσε τη ρήτρα του παίκτη»

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ανακοίνωση Ρασίνγκ Σανταντέρ: «Στον Ολυμπιακό ο Πουέρτα, που πλήρωσε τη ρήτρα του παίκτη»

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Η Ρασίνγκ Σανταντέρ επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι Ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη.

Η ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας για τον Πουέρτα (και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό), η οποία ανέβασε και βίντεο για τον παίκτη και προκειμένου να τον ευχαριστήσει:

«Σήμερα η Ρασίνγκ προχώρησε στη μεταγραφή / μεταβίβαση των δικαιωμάτων του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό Πειραιώς αφότου η ελληνική ομάδα πλήρωσε το πλήρες ποσό της ρήτρας του που τον συνέδεε με την ομάδα με τα πράσινα και τα άσπρα.

Η Σανταντέρ εύχεται στον Γκουστάβο Πουέρτα, που έπαιξε 33 ματς που έπαιξε 33 ματς στη Β' κατηγορία της Ισπανίας και 3 στα La Liga τα καλύτερα για το μέλλον του. Ευχαριστούμε πολύ Γκουστάβο».

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site της Ρασίνγκ
     

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