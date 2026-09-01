Η Ρασίνγκ Σανταντέρ επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι Ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη.

Η ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας για τον Πουέρτα (και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό), η οποία ανέβασε και βίντεο για τον παίκτη και προκειμένου να τον ευχαριστήσει:

«Σήμερα η Ρασίνγκ προχώρησε στη μεταγραφή / μεταβίβαση των δικαιωμάτων του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό Πειραιώς αφότου η ελληνική ομάδα πλήρωσε το πλήρες ποσό της ρήτρας του που τον συνέδεε με την ομάδα με τα πράσινα και τα άσπρα.

Η Σανταντέρ εύχεται στον Γκουστάβο Πουέρτα, που έπαιξε 33 ματς που έπαιξε 33 ματς στη Β' κατηγορία της Ισπανίας και 3 στα La Liga τα καλύτερα για το μέλλον του. Ευχαριστούμε πολύ Γκουστάβο».

ℹ️ Gustavo Puerta abandona la disciplina del Real Racing Club



✅ El Olympiakos ha abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión del jugador colombianohttps://t.co/qjdhu9EPEA pic.twitter.com/GEwwDe9j4n September 1, 2026