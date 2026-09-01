Ανακοίνωση Ρασίνγκ Σανταντέρ: «Στον Ολυμπιακό ο Πουέρτα, που πλήρωσε τη ρήτρα του παίκτη»
Η ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας για τον Πουέρτα (και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό), η οποία ανέβασε και βίντεο για τον παίκτη και προκειμένου να τον ευχαριστήσει:
«Σήμερα η Ρασίνγκ προχώρησε στη μεταγραφή / μεταβίβαση των δικαιωμάτων του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό Πειραιώς αφότου η ελληνική ομάδα πλήρωσε το πλήρες ποσό της ρήτρας του που τον συνέδεε με την ομάδα με τα πράσινα και τα άσπρα.
Η Σανταντέρ εύχεται στον Γκουστάβο Πουέρτα, που έπαιξε 33 ματς που έπαιξε 33 ματς στη Β' κατηγορία της Ισπανίας και 3 στα La Liga τα καλύτερα για το μέλλον του. Ευχαριστούμε πολύ Γκουστάβο».
ℹ️ Gustavo Puerta abandona la disciplina del Real Racing Club
✅ El Olympiakos ha abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión del jugador colombianohttps://t.co/qjdhu9EPEA pic.twitter.com/GEwwDe9j4n— Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026
Gracias por dejarte la piel siempre por este escudo, hasta el último día que portaste la verdiblanca. ¡Suerte, Gustavo! 🫂💚 pic.twitter.com/O6gV9hJIqT— Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026
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