Ο Εβάν Φουρνιέ αντέδρασε μέσω social media για το halftime show στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Η Ισπανία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση του τελικού του Μουντιάλ 2026 και όπως είναι λογικό, άπαντες παρακολούθησαν το συγκεκριμένο ματς.

Ανάμεσά τους και ο σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος θέλησε να σχολιάσει και όσα έβλεπε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter (X), που είναι και πολύ ενεργός.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για το πολυσυζητημένο σόου που έλαβε χώρα στην ανάπαυλα του τελικού εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του. «Πραγματικά μας έχουν πρήξει με το halftime show τους», έγραψε χαρακτηριστικά.