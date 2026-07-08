Μοντέρο: Η απάντηση στο story του ΜακΙντάιρ
Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, προχώρησε σε μια ακόμα σπουδαία μεταγραφή. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έρχεται να «απογειώσει» την περιφέρεια της ομάδας.
Η είδηση για τη μεταγραφή του Δομινικανού, έγινε γνωστή από τους προέδρους Αγγελόπουλους την Τετάρτη (08/07), με τον Μοντέρο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο.
Ο νεαρός γκαρντ που αποχώρησε από τη Βαλένθια, έγινε tag σε ένα story στο Instagram από τον νέο του συμπαίκτη, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με τον Αμερικανό να ανεβάζει στο προφίλ του την ανακοίνωση της μεταγραφής και να τον ρωτάει αν είναι έτοιμος.
Ο Μοντέρο έκανε repost το story και έγραψε: «Γεννήθηκα έτοιμος αδερφέ μου».
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