Κροατία - Ισραήλ 103-75: «Πάρτι» με Χεζόνια, Σάριτς και Ζούμπατς
Η Κροατία ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στην πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επικρατώντας με άνεση του Ισραήλ με 103-75 και κλείνοντας τον όμιλο με απολογισμό 5 νίκες και μόλις μία ήττα.
Από την άλλη, οι Ισραηλινοί ολοκλήρωσαν τη φάση με ρεκόρ 2-4. Οι Χεζόνια, Σάριτς και Ζούμπατς αποτέλεσαν ξανά την αιχμή του δόρατος για τους Κροάτες. Ο φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double-double (10 πόντοι, 10 ριμπάουντ), ο Ντάριο Σάριτς ήταν παντού με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Ίβιτσα Ζούμπατς κυριάρχησε κοντά στο καλάθι με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Για το Ισραήλ, ο Γιαμ Μαντάρ ήταν ο μοναδικός που ξεχώρισε επιθετικά, σημειώνοντας 21 πόντους, μαζί με 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Τα δεκάλεπτα: 25-12, 47-31, 74-51, 103-75.
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