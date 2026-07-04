O Άιζακ Μπόνγκα είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Βasketnews.

Φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη μάχη για τον Άιζακ Μπόνγκα και ετοιμάζεται για σπουδαία κίνηση. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Basketnews, οι πράσινοι είναι πολύ κοντά στο να κάνουν δικό τους τον Γερμανό διεθνή.

Ο 26χρονος forward αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο το οποίο θα έχει και nba out για κάθε offseason.

Κέρδισε τη μάχη ο Παναθηναϊκός

To πλάνο που έχει ο Παναθηναϊκός σε συνδυασμό με τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα και των φιλοδοξιών του συλλόγου για την κατάκτηση τίτλων έπεισε τελικά τον Μπόνγκα να επιλέξει την Αθήνα, παρά το έντονο ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες της EuroLeague, αναφέρει το κείμενο.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 της EuroLeague, ο Μπόνγκα είχε μέσο όρο 10 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 14,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) σε 28 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της Παρτιζάν.

Oμπράντοβιτς και Μπόνγκα είχαν συνεργαστεί στην Παρτίζαν και φαίνεται πως θα ξανασμίξουν.

Είχε αναδειχθεί καλύτερος αμυντικός του ​​EuroBasket 2025, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τη Γερμανία, εκεί όπου είναι αναπόσπαστο μέλος τα τελευταία χρόνια στα οποία η χώρα του έχει πολλές επιτυχίες και μετάλλια.

Νωρίτερα ένα δημοσίευμα του «Encestando» έγραφε για συμφωνία της Ρεάλ με τον Μπόνγκα, παρότι η Μπαρτσελόνα «γλυκοκοιτούσε» την περίπτωσή του, ενώ μάλιστα σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει πρόταση. Τελικά το Basketnews... στέλνει τον Μπόνγκα στο τριφύλλι.