Διαμαντίδης: «Με τον Ομπράντοβιτς θα είναι καλύτερες οι μέρες στον Παναθηναϊκό»

Στο περιθώριο του Stoiximan Aegean Ball Festival ο Δημήτρης Διαμαντίδης αναφέρθηκε στην έλευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στους «πράσινους» από άλλο πόστο μίλησε για τον Σέρβο τεχνικό , λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Νομίζω ότι ήρθε ένας άνθρωπος που τον αγαπούσαμε όλοι, που περάσαμε πανέμορφα, χαρήκαμε, συγκινηθήκαμε. Θεωρώ ότι με έναν τέτοιον άνθρωπο μπροστά νομίζω πως οι μέρες του Παναθηναϊκού θα είναι καλύτερες».

Και συνέχισε: «Δεν είναι εύκολο, θα πρέπει να πέσει πολλή δουλειά. Το παρελθόν είναι παρελθόν και πλέον ξεκινάει μία καινούργια μέρα. Αυτοί που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό θα είναι εκεί πέρα για να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει τους στόχους που θέλει».