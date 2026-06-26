Ολυμπιακός: Το βίντεο-αφιέρωμα στον Μπαρτζώκα για την παραμονή

Ολυμπιακός: Το βίντεο-αφιέρωμα στον Μπαρτζώκα για την παραμονή

Ολυμπιακός: Το βίντεο-αφιέρωμα στον Μπαρτζώκα για την παραμονή
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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο τιμόνι για τα επόμενα τρία χρόνια αφιερώνοντάς του ένα όμορφο βίντεο.

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μέχρι το 2029 και ανήρτησε ένα αφιερωματικό βίντεο για τον Έλληνα τεχνικό.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έγραψε:

«Τα μεγάλα ταξίδια δεν χτίζονται πάνω στις εύκολες στιγμές, αλλά στην επιμονή, τη συνέπεια και την ακλόνητη πίστη σε μια φιλοσοφία.

Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού για ακόμη τρία χρόνια.

 

Γιατί οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ. Και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν».

@Photo credits: eurokinissi
     

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