Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο τιμόνι για τα επόμενα τρία χρόνια αφιερώνοντάς του ένα όμορφο βίντεο.

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μέχρι το 2029 και ανήρτησε ένα αφιερωματικό βίντεο για τον Έλληνα τεχνικό.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έγραψε:

«Τα μεγάλα ταξίδια δεν χτίζονται πάνω στις εύκολες στιγμές, αλλά στην επιμονή, τη συνέπεια και την ακλόνητη πίστη σε μια φιλοσοφία.

Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού για ακόμη τρία χρόνια. Γιατί οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ. Και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν».