Ολυμπιακός: Το βίντεο-αφιέρωμα στον Μπαρτζώκα για την παραμονή
Ο Ολυμπιακός ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μέχρι το 2029 και ανήρτησε ένα αφιερωματικό βίντεο για τον Έλληνα τεχνικό.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έγραψε:
«Τα μεγάλα ταξίδια δεν χτίζονται πάνω στις εύκολες στιγμές, αλλά στην επιμονή, τη συνέπεια και την ακλόνητη πίστη σε μια φιλοσοφία.
Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού για ακόμη τρία χρόνια.
Γιατί οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ. Και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν».
Great journeys are not built on easy moments, but on perseverance, consistency and unwavering belief in a philosophy.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 26, 2026
Coach Georgios Bartzokas will remain at the helm of Olympiacos for three more years.
Because principles never change. And winners never stop believing...
🎥… pic.twitter.com/JrnWRi1CpH
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