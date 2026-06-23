Ομπράντοβιτς: «Οι παίκτες εκτός από δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις»
Η εποχή «Ζέλικο Ομπράντοβιτς» στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε κι επίσημα με τον κορυφαίο Σέρβο τεχνικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με το Τριφύλλι.
Ο «Άρχοντας των δαχτυλιδιών» στο πλαίσιο του «EuroLeague Head Coaches Board» ανέλυσε πότε ένας παίκτης δεν πηγαίνει στην προπόνηση.
Αναλυτικά
«Κανένας δεν είναι πιο σημαντικός από την ομάδα. Η χημεία στην ομάδα. Πολλές φορές συμβαίνει μέσα στη σεζόν να έρχεται ένας παίκτης και να νιώθει άσχημα για την οποιοδήποτε λόγο. Και αρχίζει να παίζει κακά. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, "βγες έξω, πέρνα καλά¨. Λέω στους παίκτες πως αν δε νιώθεις καλά πριν την προπόνηση, μην κάνεις προπόνηση, δεν πειράζει. Γιατί αν δεν είσαι καλά και πιάσεις έναν συμπαίκτη σου και του το πεις και αυτός με τη σειρά του πιάσει έναν άλλο και τον πάρει από κάτω, αυτό δεν είναι καλό. Δεν υπάρχει κουβέντα για αυτό, πάντα μπροστά η ομάδα. Οι παίκτες πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν πως εκτός από δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις».
Why coach Zeljko Obradovic may say to one of his player to miss a practice?— EuroLeague Head Coaches Board - EHCB (@HeadCoachesOrg) June 23, 2026
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