Ο Εβάν Φουρνιέ δέχθηκε μεγάλη τιμή καθώς το γήπεδο όπου πρωτοέπαιξε μπάσκετ θα φέρει, πλέον, το όνομά του.

Οι σπουδαίες διακρίσεις συνεχίζονται για τον Εβάν Φουρνιέ, ακόμα και λίγο μετά το τέλος της σεζόν όπου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, όντας MVP και στις δύο διοργανώσεις.

Αυτήν την φορά γνώρισε την ύψιστη τιμητική διάκριση καθώς το γήπεδο της γειτονιάς του θα φέρει πλέον το όνομά του όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσω των social media.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Η πόλη του Σαραντόν μου ανακοίνωσε ότι το γήπεδο στο οποίο μεγάλωσα, στο οποίο πέρασα ώρες με όνειρα, στο οποίο έκανα trash-talking, θα φέρει στο εξής το όνομά μου. Είναι δύσκολο να βρω λέξεις για να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Ο μικρός που έκανε εκεί τις πρώτες του ντρίμπλες, δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα ζήσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ την πόλη του Σαραντόν για την τεράστια τιμή. Ευχαριστώ όσους έχουν πάρει μέρος στο ταξίδι μου από το ξεκίνημά του. Είναι τρελό».