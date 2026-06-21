Φουρνιέ: Εκστασιασμένος ο Γάλλος, πήρε γήπεδο το όνομά του
Οι σπουδαίες διακρίσεις συνεχίζονται για τον Εβάν Φουρνιέ, ακόμα και λίγο μετά το τέλος της σεζόν όπου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, όντας MVP και στις δύο διοργανώσεις.
Αυτήν την φορά γνώρισε την ύψιστη τιμητική διάκριση καθώς το γήπεδο της γειτονιάς του θα φέρει πλέον το όνομά του όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσω των social media.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:
«Η πόλη του Σαραντόν μου ανακοίνωσε ότι το γήπεδο στο οποίο μεγάλωσα, στο οποίο πέρασα ώρες με όνειρα, στο οποίο έκανα trash-talking, θα φέρει στο εξής το όνομά μου. Είναι δύσκολο να βρω λέξεις για να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Ο μικρός που έκανε εκεί τις πρώτες του ντρίμπλες, δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα ζήσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ την πόλη του Σαραντόν για την τεράστια τιμή. Ευχαριστώ όσους έχουν πάρει μέρος στο ταξίδι μου από το ξεκίνημά του. Είναι τρελό».
Hier, la ville de Charenton m’a annoncé que le gymnase dans lequel j’ai grandi, où j’ai passé des heures à rêver, a faire la table de marque le dimanche, a trash-talker les N2 le samedi soir, portera désormais mon nom.— Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 21, 2026
C’est difficile de mettre des mots sur une telle émotion.…
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