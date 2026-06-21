Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει αφήσει την περίπτωση του Τρέι Λάιλς.

Ο Τρέι Λάιλς ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών της Ρεάλ τη σεζόν που πέρασε και οι Μαδριλένοι επιθυμούν την παραμονή του.

Η ομάδα της Μαδρίτης δεν έχει.... καταθέσει τα όπλα στην περίπτωση του πρώην παίκτη των Κινγκς και συνεχίζει να δίνει μάχη για να τον κρατήσει στην Ισπανία σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η AS, θέλοντας να του προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Στο κείμενο αναφέρεται πάντως πως ο Λάιλς εξετάζει και την επιστροφή του στο ΝΒΑ, στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ενώ η τελική απόφαση του παίκτη θα παρθεί μέσα στον Ιούλιο. Ο Καναδός επιθυμεί να αξιολογήσει όλες τις προτάσεις που θα έχει στα χέρια του.

Σχετικά με την περίπτωση του Μάριο Χεζόνια που έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029, η Marca έγραψε πως είναι πιθανή η αποχώρηση του.