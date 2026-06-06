Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εκείνος που πρωταγωνίστησε στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudl/Instat παρουσιάζει τα πεπραγμένα του στον 2ο τελικό της Stoiximan GBL.

«From Zero» στον πρώτο τελικό του ΣΕΦ, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έγινε «Hero» στo Game 2 του Telekom Center Athens.

Μπορεί στην πρώτη αναμέτρηση της σειράς να ήταν πολύ άστοχος και να τελείωσε το παιχνίδι με μόλις 2 πόντους και 1/13 εντός παιδιάς, αλλά ένα 48ωρο αργότερα έμελλε να βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού για το 1-1 στη σειρά.

Συγκεκριμένα ήταν «υπεύθυνος» για το 39% των «πράσινων» πόντων έχοντας περάσει από τα χέρια του οι 27 από τους συνολικά 68 πόντους, παρά το γεγονός ότι δεν «εκτέλεσε» ούτε μια βολή (σ.σ. σε κανένα από τα δύο παιχνίδια). Και έχοντας παράλληλα εκτοξεύσει και τα ποσοστά ευστοχίας του καθώς στο Game 2 είχε 9/16 εντός παιδιάς με 5/8 δίποντα και 4/8 τρίποντα σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Το +12 και το εξαιρετικό 1.44

Πώς μπορεί να μεταφραστούν αυτοί οι αριθμοί με τη «γλώσσα» των advanced stats;

Το πιο σημαντικό απ' όλα το οποίο καταδεικνύει και την επίδρασή του στον δεύτερο τελικό; Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Glass Floor, ο Παναθηναϊκός είχε +12 πόντους από τον Ολυμπιακό στο +/- της στατιστικής, έχοντας ο ίδιος Usage της τάξεως του 22.6% και 1.44 πόντοι ανά δική του κατοχή.

Αν μη τι άλλο το εν λόγω νούμερο είναι πολύ μεγάλο και δείχνει στον απόλυτο βαθμό τα επιτεύγματα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σε αυτό το παιχνίδι. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο έχει να κάνει και με τον βαθμό δυσκολίας των σουτ που πήρε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι 16 προσπάθειες εντός παιδιάς ήταν «Contested», δηλαδή έχοντας πάντα παίκτη πάνω του να τον μαρκάρει και να του δυσκολέψει το σουτ. Αντίθετα στο ματς του ΣΕΦ είχε βρει και «καθαρά» σουτ, χωρίς όμως να ευστοχήσει σε κανένα από αυτά, παρά μόνο σ' ένα tip in από άστοχο σουτ συμπαίκτη του.

Το Shot Chart του Χέιζ-Ντέιβις στο Game 2

Το Shot Chart του Χέιζ-Ντέιβις στο Game 1

Έτσι σκόραρε ο Χέιζ-Ντέιβις στον 2ο τελικό

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν άκρως αποτελεσματικός στο Game 2 και ειδικά χρησιμοποιώντας τις «catch and shoot» καταστάσεις, έχοντας ευστοχήσει σε τρία από τα πέντε του τρίποντα με αυτόν τον τρόπο. Έχοντας υποδεχθεί σωστά την μπάλα, και παρά το γεγονός ότι είχε πάντα μπροστά του έναν παίκτη του Ολυμπιακού, έβρισκε τρόπους προκειμένου να ευστοχήσει. Και αυτό ήταν και το σημείο-κλειδί ώστε ο Παναθηναϊκός να ανοίξει το γήπεδο από τη θέση «4».

Ακολούθησε το παιχνίδι της απομόνωσης με τρεις κατοχές στο σύνολο, ενώ πήρε προσπάθειες τόσο με post up κίνηση, όσο επίσης με catch and drive. Αν μη τι άλλο είχε πλούσιο ρεπερτόριο, κάτι που αποτελεί και χαρακτηριστικό στοιχείο του παιχνιδιού του. Παράλληλα μοίρασε και δύο τελικές πάσες σε αυτό το παιχνίδι, τις οποίες και υποδέχθηκαν οι Τζέριαν Γκραντ και Τσέντι Όσμαν για εύκολο τελείωμα με layup.

Επιπλέον κράτησε τον Σάσα Βεζένκοβ σε μονοψήφιο αριθμό πόντων και έχοντας πάρει μόλις οκτώ σουτ εντός παιδιάς. Έχοντας 9 πόντους με 2/5 δίποντα και 1/3 τρίποντα, δείγμα και της προσφοράς του Χέιζ-Ντέιβις και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Δείτε τον τρόπο με τον οποίο σκόραρε ο Αμερικανός φόργουορντ