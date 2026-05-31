Ρικέλμε: Το μπασκετικό πλάνο του υποψήφιου νέου προέδρου της Ρεάλ και οι αιχμές για τον Πέρεθ

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, ο υποψήφιος πρόεδρος Ενρίκε Ρικέλμε παρουσίασε το όραμά του για το μπασκετικό τμήμα, ενώ παράλληλα άσκησε δημόσια κριτική στον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Την 7η Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον υποψήφιο Ενρίκε Ρικέλμε, να προαναγγέλει αλλαγές και στο μπασκετικό τμήμα της ομάδας πέρα από τα όσα έχει υποσχεθεί για την ομάδα του ποδοσφαίρου και την άφιξη... αστέρων.

Ο Ρικέλμε έχει παρουσιάσει ένα φιλόδοξο πλάνο για το μέλλον του συλλόγου, με βασικό άξονα τη δημιουργία μιας σύγχρονης αρένας 15.000 θέσεων στην περιοχή του Βαλντεμπέμπας. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί κεντρικό κομμάτι της στρατηγικής του, καθώς φιλοδοξεί να προσφέρει στην ομάδα τη δική της μόνιμη έδρα και ταυτόχρονα να ενισχύσει σημαντικά τις εμπορικές και οικονομικές της δυνατότητες. Παράλληλα, εμφανίζεται αμετακίνητος όσον αφορά τη θέση της ομάδας στην EuroLeague, θεωρώντας δεδομένη τη συνέχιση της παρουσίας της στη διοργάνωση.

Την ίδια στιγμή, ο Ρικέλμε έχει τοποθετηθεί δημόσια απέναντι στα σενάρια εισόδου επενδυτικών κεφαλαίων στον σύλλογο, εκφράζοντας ξεκάθαρα τη διαφωνία του με οποιαδήποτε προοπτική παραχώρησης μεριδίων σε ξένα funds. Μάλιστα, στις τελευταίες του δηλώσεις άφησε σαφείς αιχμές προς τον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Αναλυτικά

«Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μιλάει για πωλήσεις σε ξένα funds. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσω οτιδήποτε έχει ο σύλλογος. Ουδείς είναι μεγαλύτερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλορεντίνο υπήρξε σπουδαίος πρόεδρος, αλλά αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να πουλήσει. Ζητώ από τους οπαδούς μας να διασφαλίσουν ότι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα στείλει το πιο ξεκάθαρο μήνυμα».