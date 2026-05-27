Tο εκλογικό συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ενέκρινε την υποψηφιότητα του Ενρίκε Ρικέλμε, όρισε και επίσημα την ημερομηνία των εκλογών του συλλόγου.

Το εκλογικό συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης προκήρυξε και επίσημα εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου του συλλόγου την Κυριακή στις 7 Ιουνίου, με τους δύο υποψηφίους να είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο Ενρίκε Ρικέλμε.

🚨🚨 OFFICIEL ! L'élection présidentielle du Real Madrid 🇪🇸 aura lieu le dimanche 7 juin ! 🗳️🤍 pic.twitter.com/sRXTB5bQMH May 26, 2026

Τα μέλη των «μερένχες» θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια για τον νέο πρόεδρο, ο οποίος θα ηγηθεί του συλλόγου για την επόμενη τετραετία, μέχρι το 2030. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις μπασκετικές εγκαταστάσεις της «βασίλισσας» στο Βαλντεμπέμπας από τις 9:00 το πρωί έως και τις 8:00 το βράδυ.

Acta de reunión de la Junta Electoral del Real Madrid. May 26, 2026

Η ημερομηνία των εκλογών ανακοινώθηκε αφότου η Εκλογική Επιτροπή ενέκρινε την περασμένη Κυριακή (24/05) την υποψηφιότητα του Ενρίκε Ρικέλμε, του 37χρονου επιχειρηματία από το Αλικάντε, ο οποίος είναι πρόεδρος και κατέχει το 75% του ομίλου Cox Energy.

Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, οι εκλογικοί κανονισμοί όριζαν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο των «μπλάνκος» είχε το πολύ 15 ημέρες για να ορίσει την ημερομηνία των εκλογών.

Από σήμερα λοιπόν, ξεκινά μια έντονη προεκλογική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει περίπου 15 ημέρες και θα οδηγήσει στην ημέρα των εκλογών. Ο Πέρεθ ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία ήδη από το περασμένο Σάββατο, όπου εμφανίστηκε στο Μπερναμπέου με ένα γιγάντιο πανό με τη φωτογραφία του, αλλά και την ημερομηνία και την τοποθεσία όπου κατακτήθηκαν τα επτά Ευρωπαϊκά Κύπελλα υπό την ηγεσία του, συνοδευόμενα από το σύνθημα «Πολλή ιστορία μένει ακόμη να γραφτεί».

Από την άλλη, ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει εμφανιστεί σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες και, αφού παρουσίασε την υποψηφιότητά του το Σάββατο (23/05), πήγε στο Μπερναμπέου για να παρακολουθήσει τον αγώνα κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο φορώντας τη φανέλα του Ντάνι Καρβαχάλ, απολαμβάνοντας παράλληλα και την κολακεία του πλήθους.

Αργότερα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, από την παιδική του ηλικία, μαζί με τη λεζάντα «Κληρονομιά και μέλλον», φράση η οποία είναι και το σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας.