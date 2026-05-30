ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πανό «Radovic MVP Euroleague 2026» στη SUNEL Arena
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Game 2 στη SUNEL Arena, θέλοντας να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1 στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.
Ορισμένοι φίλαθλοι της Ένωσης σήκωσαν πανό «Radovic MVP Euroleague 2026». Ο Ράντοβιτς ήταν ένας εκ των τριών διαιτητών του τελικού της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ, εκεί όπου οι Πειραιώτες πήραν τον τίτλο.
Οι Μαδριλένοι είχαν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία, τα οποία τα εξέφρασαν και μέσω του Σέρτζιο Σκαριόλο, ειδικά για τη φάση με το φάουλ που χρεώθηκε ο Καμπάτσο στο τελευταίο λεπτό του τελικού.
