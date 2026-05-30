Ο Δημήτρης Φλιώνης εισέπραξε standing ovation από τους φίλους της ΑΕΚ στη SUNEL Arena, συμπαίκτες και αντιπάλους.

Ο Δημήτρης Φλιώνης, παρά τον χαμό του πατέρα του, βρίσκεται κανονικά στην 12άδα της ΑΕΚ για το Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό και ξεκίνησε στην βασική πεντάδα.

🙏🟡⚫ Η πιο δυνατή στιγμή της ημέρας. Όλοι στη SUNEL Arena αποθεώνουν και χειροκροτούν τον παίκτη της ΑΕΚ, Δημήτρη Φλιώνη που αγωνίζεται μια μέρα μετά τον θάνατο του πατέρα του.



Πριν το τζάμπολ αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ στη SUNEL Arena, καθώς και από συμπαίκτες και αντιπάλους. Καθολικό χειροκρότημα για τον αρχηγό της Ένωσης που ανταπέδωσε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή που βιώνει.

Παίζει μια μέρα μετά τον θάνατο του πατέρα του.