AEK - Oλυμπιακός: Καθολικό χειροκρότημα για Φλιώνη που παίζει μια ημέρα μετά το θάνατο του πατέρα του

Νίκος Καρφής
Ο Δημήτρης Φλιώνης εισέπραξε standing ovation από τους φίλους της ΑΕΚ στη SUNEL Arena, συμπαίκτες και αντιπάλους.

Ο Δημήτρης Φλιώνης, παρά τον χαμό του πατέρα του, βρίσκεται κανονικά στην 12άδα της ΑΕΚ για το Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό και ξεκίνησε στην βασική πεντάδα.

Πριν το τζάμπολ αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ στη SUNEL Arena, καθώς και από συμπαίκτες και αντιπάλους. Καθολικό χειροκρότημα για τον αρχηγό της Ένωσης που ανταπέδωσε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή που βιώνει.

Παίζει μια μέρα μετά τον θάνατο του πατέρα του.

@Photo credits: INTIME
     

