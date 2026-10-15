Χωρίς τη συμμετοχή του Φρανκ Μπάρτλεϊ έγινε η σημερινή (15/10) προπόνηση της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε την προπόνησή της εν όψει της αναμέτρησης με τη Μύκονο για την τρίτη αγωνιστική της GBL (17/10, 15:00).

Ωστόσο, εκτός δράσης τέθηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα (επιγονατιδικού τένοντα) αριστερού γόνατος και υπεβλήθη σε προηγμένη ενεσοθεραπεία χωρίς να είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση ο Ντέρικ Ουίλιαμς, ενώ μέρος της ακολούθησε ο Γκρεγκ Μπράουν. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο ΚιΣόν Φίζελ.