ΑΕΚ: Εκτός προπόνησης έμεινε ο Μπάρτλεϊ
Η ΑΕΚ πραγματοποίησε την προπόνησή της εν όψει της αναμέτρησης με τη Μύκονο για την τρίτη αγωνιστική της GBL (17/10, 15:00).
Ωστόσο, εκτός δράσης τέθηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα (επιγονατιδικού τένοντα) αριστερού γόνατος και υπεβλήθη σε προηγμένη ενεσοθεραπεία χωρίς να είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.
Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση ο Ντέρικ Ουίλιαμς, ενώ μέρος της ακολούθησε ο Γκρεγκ Μπράουν. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο ΚιΣόν Φίζελ.
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