Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο όπου αποτυπώνεται η διαδρομή που έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» από το ξενοδοχείο έως και το Δημοτικό Θέατρο.

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026 και όπως είναι λογικό και επόμενο, το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από πανηγυρικό στις τάξεις της ομάδας.

Την ώρα που η σαμπάνια ακόμα παραμένει νωπή στα ρούχα των μελών των «ερυθρολεύκων», η ΚΑΕ ολοένα και δίνει στη δημοσιότητα βίντεο τα οποία αποτυπώνουν τα όσα επακολούθησαν της κατάκτησης του τροπαίου.

Αυτήν την φορά έδειξε την διαδρομή της ομάδας στο ανοικτό πούλμαν. Από το ξενοδοχείο απ' όπου και αναχώρησε η αποστολή, έως και το Δημοτικό Θέατρο όπου κορυφώθηκαν οι πανηγυρισμοί.