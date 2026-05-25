Ολυμπιακός: Η παρακάμερα από την «ερυθρόλευκη» φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο
Ο Ολυμπιακός πέτυχε το βράδυ της Κυριακής τον μεγάλο στόχο που κυνηγούσε εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, καθώς λύγισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και κατέκτησε την EuroLeague, σηκώνοντας το τρόπαιο στο «Telekom Center Athens».
Οι «ερυθρόλευκοι» με ανοικτό πούλμαν και συνοδεία από χιλιάδες κόσμο της ομάδας κατευθύνθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση σε μία άκρως εντυπωσιακή φιέστα που διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Δείτε την παρακάμερα της φιέστας του Ολυμπιακού
