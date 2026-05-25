Ο Πειραιάς... κοκκίνησε στη φιέστα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague με την παρακάμερα της βραδιάς να δείχνει όλες τις στιγμές του θριάμβου και των πανηγυρισμών της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε το βράδυ της Κυριακής τον μεγάλο στόχο που κυνηγούσε εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, καθώς λύγισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και κατέκτησε την EuroLeague, σηκώνοντας το τρόπαιο στο «Telekom Center Athens».

Οι «ερυθρόλευκοι» με ανοικτό πούλμαν και συνοδεία από χιλιάδες κόσμο της ομάδας κατευθύνθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση σε μία άκρως εντυπωσιακή φιέστα που διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.