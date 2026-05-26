Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το ματς απέναντι στην ΑΕΚ (28/5, 20:15), στο οποίο το τρόπαιο της EuroLeague θα βρεθεί για πρώτη φορά στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης, με τους Ερυθρόλευκους να κατακτούν το τρόπαιο της EuroLeague στο T-Center την Κυριακή και να γιορτάζουν με την ψυχή τους αυτό το τεράστιο επίτευγμα.

Οι φίλοι της ομάδας είχαν την χαρά να δουν από κοντά το τρόπαιο στον Πειραιά τα ξημερώματα της κυριακής, όμως αυτή δεν θα είναι η τελευταία τους ευκαιρία, καθώς το ίδιο θα μπορέσουν να κάνουν και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Στο πρώτο ματς των ημιτελικών της Stoiximan GBL (28/5, 20:15) το τρόπαιο θα βρίσκεται στο ΣΕΦ, προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να μπορέσουν να το απολαύσουν από κοντά και να χειροκροτήσουν ξανά τους πρωταθλητές Ευρώπης, λίγο πριν αυτοί «γκαζώσουν» για την κατάκτηση και του πρωταθλήματος.