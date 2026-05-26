Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του Game 1 των ημιτελικών κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη... φιέστα της κατάκτησης του τροπαίου της Euroleague, μεταφέροντας τον παλμό των πανηγυρισμών και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν την Πέμπτη (28/5, 20:15) τον πρώτο τους αγώνα μετά τη στέψη της περασμένης Κυριακής επιστρέφοντας στην ελληνική πραγματικότητα.

Αντίπαλος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα είναι η ΑΕΚ η οποία με τη σειρά της πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά με 2-1 κόντρα στον Άρη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του πρώτου ημιτελικού αγώνα της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ BC, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης 20:15.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση, μέσω του www.olympiacosbc.gr, μέσω του www.ticketmaster.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια ΜΟΝΟ μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τον συγκεκριμένο αγώνα της STOIXIMAN GBL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα εισιτήρια μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: [email protected]

Ελάτε με την παρέα σας και ζήστε την εμπειρία!!!

Ο στόχος της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι να έρθει όλο και περισσότερος κόσμος στο STOIXIMAN GBL Πρωτάθλημα. Για αυτό λοιπόν δημιούργησε κατηγορίες εισιτηρίων για όλους τους φιλάθλους που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την ομάδα μας από κοντά και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία.

Αναλυτικότερα έχει ως ακολούθως:

Παρέα 4 ατόμων

Μπορείτε να αγοράσετε τέσσερα εισιτήρια με έκπτωση 40% επί του συνόλου.

Παρέα 3 ατόμων

Μπορείτε να αγοράσετε 3 εισιτήρια με έκπτωση 30% επί του συνόλου.

Παιδικό εισιτήριο

Το παιδικό εισιτήριο θα έχει έκπτωση 50% επί της τιμής του εισιτηρίου του παιδιού (μέχρι 17 ετών).

NOVA PADU

1 + 1 εισιτήριο στα τμήματα 225 και 325.

Δωρεάν είσοδος σε παιδιά μέχρι 5 ετών (χωρίς εξασφαλισμένη θέση)

Η διασκέδαση όμως αρχίζει με το άνοιγμα των Θυρών, 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα στη FUN FAN ZONE!

PLAY - LEARN & WATCH THE GAME

Οι θύρες θα ανοίγουν 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα για πολύ παιχνίδι πριν το θέαμα των αγώνων με πολυθεματικές δράσεις στις κεντρικές Εισόδους και στην Fun Fan Zone!

Συγκεκριμένα από την περσινή σεζόν κάτω από την είσοδο της Θύρας 2 και Θύρας 3 θα βρείτε την διαμορφωμένη Fun Fan Zone με ελεύθερη πρόσβαση για όλους και άπειρη διασκέδαση!

Φέτος έχει ενισχυθεί το ψυχαγωγικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικές πινελιές!

Στη Fun Fan Zone εκτός από τα παιχνίδια, θα δείτε την παιδική βιβλιοθήκη, μπαλονοκατασκευές, και δημιουργικές θεματικές γωνίες για μικρα και μεγάλα παιδιά. Μην χάσετε το νέο διαδραστικό project για ουσιαστικά ζητήματα της καθημερινότητας που ήδη τρέχει σε συγκεκριμένους αγώνες: «ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ!» με ώρα εκκίνησης 90λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων!

Ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες αναλυτικά για όλα τα θέματα και ανά αγώνα η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στο link :

https://www.olympiacosbc.gr/el/community-el/fanscorner/8772-fan-fun-entertainment.html

ΑΜΕΑ:

Το link που μπορούν να χρησιμοποιούν τα ΑμΕΑ είναι το:

https://www.olympiacosbc.gr/el/community-el/filoksenia-paidion.html»