Μπαρτζώκας: «Αφιερώνω τον τίτλο σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλλα, που είναι δυνατή και να είναι καλά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραδέχθηκε μετά την κατάκτηση της EuroLeague πως όλα έχουν να κάνουν με την υπομονή και το ζητούμενο είναι να αντέχεις στα δύσκολα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο τίτλους EuroLeague μετά τον Δημήτρη Ιτούδη και μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά από τη νίκη επί της Ρεάλ, αφιέρωσε τον τίτλο στη Διευθύντρια Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός,Κανέλλα Χρυσονίδου, που ταλαιπωρείται από πρόβλημα υγείας.

«Επιτρέψτε μου να μην περάσω πολύ χρόνο εδώ, γιατί όλη η ομάδα περιμένει να γιορτάσουμε με τον κόσμο μας στον Πειραιά. Όλοι με ρώτησαν πώς αισθάνομαι. Aισθάνομαι ωραία που κατακτήσαμε τη EuroLeague. Μιλάω πολύ όλο το χρόνο για την ομάδα μας, προσπαθώ να γίνομαι επεξηγηματικός, αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή των παικτών. Θέλω να αφιερώσω την κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλλα, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά. Αφιερώνω την κατάκτηση του τροπαίου στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα και να την υποστηρίζουν. Στους παίκτες μας που ήταν πρώτοι στην κανονική περίοδο και έσπασαν την κατάρα.

Ιδιαίτερα τους πιο παλιούς, που έφεραν την ομάδα πέντε φορές κοντά στην κορυφή και αξίζουν λίγο παραπάνω από τους νεοφερμένους. Και στον φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν την αγάπη μου. Ξέρουμε τι χαρά τους δώσαμε κι εκείνοι μας τη δίνουν όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η ζωή, από τα χειρότερα στα καλύτερα, όλοι κάνουμε μια διαδρομή, που έχει αποτυχίες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα, το θέμα είναι να αντέχεις όταν αποτυγχάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.

Όλα είναι θέμα υπομονής και αγάπης για το παιχνίδι. Είναι αγάπη για τη δουλειά μου και την ομάδα. Δεν το κρύβω, είμαι οπαδός του Ολυμπιακού από παιδί και είναι προνόμιο να είμαι εδώ. Ακόμη κι αν είμαι στενοχωρημένος κάποιες φορές, πρέπει να σηκώνω το κεφάλι και να δουλεύω, όσο καιρό είμαι εδώ.

Αυτό προσπαθώ να χτίσω στην ομάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια. Ο Τζόουνς έπαιξε μόνο στο τέταρτο δεκάλεπτο και ήταν πολύ σημαντικός. Η συμβολή όλων των παικτών ήταν μεγάλη φέτος. Δεν είναι μόνο ο τελικός, είναι πώς φτάνεις εκεί. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες και σε όλους στο κλαμπ, όλοι αξίζουν το τρόπαιο αυτό».

Για το πώς ένιωσε στις αποτυχίες και την εμπιστοσύνη που εισέπραττε από τους Αγγελόπουλους είπε: «Στην προηγούμενη θητεία μου, που υπήρξε κατάκτηση Ευρωλίγκας αλλά και αποτυχίες, σε ένα άλλο καθεστώς στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ήθελα να γυρίσω πριν 7 χρόνια, αλλά το έκανα γι αυτούς τους ανθρώπους. Η ομάδα ήταν στην Α2, με παίκτες μεγάλους στη Δύση της καριέρας τους. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι τεράστιος ο σεβασμός στους προέδρους, αυτοί το αξίζουν πρώτοι από όλους».

