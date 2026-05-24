Οι ατάκες του MVP Εβάν Φουρνιέ για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού.

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στα δύσκολα. Οι μεγάλοι παίκτες είναι γεννημένοι για τα δύσκολα. Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού έβαλε τη σφραγίδα του στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού, αναδείχθηκε MVP του τελικού της EuroLeague και μετά το ματς αποθέωσε τους οπαδούς των Πειραιωτών:

«Ακούγεται υπέροχο. Τρομεροί οπαδοί. Θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, στην ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο μας, αλλά ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτόν τον κόσμο», είπε ο Φουρνιέ όταν ρωτήθηκε για το το πως νιώθει ένας πρωταθλητής Ευρώπης. Όταν ειπώθηκε αν πήρε κίνητρο από την περασμένη σεζόν απάντησε:

«Δεν πήρα από πέρσι κίνητρο. Πήρα από αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο».



