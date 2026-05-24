Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ αποθέωσε τον κόσμο
Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στα δύσκολα. Οι μεγάλοι παίκτες είναι γεννημένοι για τα δύσκολα. Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού έβαλε τη σφραγίδα του στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού, αναδείχθηκε MVP του τελικού της EuroLeague και μετά το ματς αποθέωσε τους οπαδούς των Πειραιωτών:
«Ακούγεται υπέροχο. Τρομεροί οπαδοί. Θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, στην ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο μας, αλλά ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτόν τον κόσμο», είπε ο Φουρνιέ όταν ρωτήθηκε για το το πως νιώθει ένας πρωταθλητής Ευρώπης. Όταν ειπώθηκε αν πήρε κίνητρο από την περασμένη σεζόν απάντησε:
«Δεν πήρα από πέρσι κίνητρο. Πήρα από αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο».
The 2026 EuroLeague Final Four MVP ⭐️ @EvanFourmizz
Presented by @Moto #F4GLORY pic.twitter.com/eyaKgHThqr— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
