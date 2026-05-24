Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Δεν έχω άγχος, πήγα για τρέξιμο το πρωί, όλα καλά!»

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος αφίχθη στο Telekom Center Athens για τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta) και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει άγχος για το παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τέταρτο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta) και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, εκ των προέδρων της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου πριν εισέλθει στο Telekom Center Athens.

«Ήρθαμε νωρίς, να βρούμε τις θέσεις μας, να πιούμε μια Coca-Cola να ηρεμήσουμε. Ψυχραιμία, μένουν 40 λεπτά… Εγώ δεν έχω άγχος. Είχα πάει για τρέξιμο το πρωί, όλα καλά, είναι συνήθεια και ρουτίνα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο ποτέ. Το ‘23 είχε παίξει ζώνη η Ρεάλ, δεν σημαίνει κάτι το ότι δεν έχει σέντερ. Έχει τεσσάρια δυνατά που σουτάρουν τρίποντο, έχει έμπειρους παίκτες, δεν έφτασαν τυχαία στον τελικό της EuroLeague. Δεν με αφήνουν να σκεφτώ το τέλος της βραδιάς! Θα το σκεφτούμε αφού λήξει» ανέφερε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».