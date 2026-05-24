Η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές, ενώ απέτρεψε και μαζική προσπάθεια φίλων του Ολυμπιακού για να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Μετά τα όσα καταγγέλθηκαν για τους αγώνες των ημιτελικών του Final Four εν όψει του σημερινού τελικού της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ η Αστυνομία επιχείρησε να μην επιτρέψει την είσοδο σε όσους δεν είχαν εισιτήριο. Μάλιστα, στην ένταση που προκλήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Telekom Center Athens προχώρησε σε προσαγωγές.

Η Αστυνομία δεν αφήνει όσους δεν έχουν εισιτήριο να εισέλθουν στο γήπεδο και σε μια μαζική προσπάθεια φίλων του Ολυμπιακού να μπουν χωρίς εισιτήριο, τους αναχαίτισε. Αρκετοί οπαδοί των «ερυθρολεύκων» είναι εκτός γηπέδου χωρίς εισιτήριο και περιμένουν μήπως μπορέσουν να εισέλθουν στο T-Center. Όμως, η Αστυνομία δεν αφήνει κανέναν να περάσει τον έλεγχο χωρίς να έχει εισιτήριο. Γι' αυτό και στο μεγαλύτερο μέρος τις εισόδου προς το γήπεδο οι φίλοι του Ολυμπιακού συνοδεύονταν από τα ΜΑΤ.

⚪️🔴 Με συνοδεία αστυνομίας οι φίλοι του Ολυμπιακού στο T-Center.#olympiacosbc pic.twitter.com/PkbQ9DpkN8 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 24, 2026

