Από τον «χούλιγκαν» Χεζόνια των έντονων δηλώσεων και αλλοπρόσαλών καλοκαιριών, στον ώριμο ηγέτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγο πριν από τον τελικό της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, ο «Super Mario« μοιάζει έτοιμος να συστηθεί ξανά.

«Η προηγούμενη… χούλιγκαν συμπεριφορά μου ανήκει στο παρελθόν», είπε ο Μάριο Χεζόνια στη συνέντευξη Τύπου πριν τον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00) και αυτή η δήλωση δείχνει αν μη τι άλλο πόσο έχει αλλάξει ή καλύτερα, πόσο έχει ωριμάσει ο Κροάτης φόργουορντ.

Υπήρχε μια εποχή που ο Μάριο Χεζόνια έμοιαζε να λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες και γινόταν «ένα» με τους οπαδούς, όχι όμως με οποιουσδήποτε οπαδούς, αλλά με εκείνους του Παναθηναϊκού. Οι κάμερες πολλές φορές τον είχαν... τσακώσει να τραγουδάει συνθήματα του τριφυλλιού που συχνά πήγαιναν κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, Ολυμπιακό, ενώ την λατρεία του για τους πράσινους φρόντισε να τη δείξει πριν καν γίνει μέρος της ομάδας.

Ο Χεζόνια δεν υπήρξε ποτέ ένας «ήσυχος» σταρ. Δεν προσπάθησε να προστατεύσει την εικόνα του, ούτε να κινηθεί διπλωματικά στα ευρωπαϊκά παρκέ που... βράζουν και όπου οι αντιπαλότητες βρίσκονται συχνά στο προσκήνιο. Ίσα ίσα, ουκ ολίγες φορές κανείς θα έλεγε πως ήταν ίσως και περισσότερο ένθερμος απ' όσο χρειαζόταν. Ακόμα κι όταν αποχωρίστηκε τη φανέλα με το τριφύλλι, εκείνος δεν ξέχασε ποτέ το κοινό εκείνο που λάτρεψε πριν καν γνωρίσει κάνοντας αναρτήσεις για την ομάδα της καρδιάς του απευθυνόμενος μάλιστα και στους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΟΛΟΥΣ FAMILIA. 💚



Wish you all the luck and strength going forward!! @paobcgr 💚💚💚 #GATE13 https://t.co/t0qpVNJJpC — Mario Hezonja (@mariohezonja) December 7, 2023

Ο 31χρονος φόργουορντ λειτουργούσε παρορμητικά και με το συναίσθημα κι έδειχνε να τρέφεται από αυτό ειδικότερα όταν πήγε στον Παναθηναϊκό το 2021, για το δεύτερο μισό εκείνης της χαμένης σεζόν, όπου και παραδόθηκε τελείως σε αυτή την αίσθηση την οποία διατηρούσε και για καιρό ακόμη. Μάλιστα, παρά τη φυγή του υπήρξαν πολλά καλοκαίρια που ζωντάνευαν ξανά το φλερτ ανάμεσα στις δύο πλευρές, όμως η μοναδική αλήθεια είναι ότι ο Χεζόνια παρέμενε πιστός στη «Βασίλισσά» του, Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτές οι μπασκετικά λίγο πιο... παράλογες συμπεριφορές συνεχίστηκαν κι εκτός Παναθηναϊκού, όταν το καλοκαίρι του 2024 η μεταγραφή του από τη Ρεάλ στην Μπαρτσελόνα ναυάγησε εν μία νυχτί ή όταν κάθε χρόνο το όνομά του παίζει στα πιο «καυτά» μεταγραφικά σενάρια, ωστόσο κάτι μοιάζει διαφορετικό φέτος.

Ο φετινός «Σούπερ Μάριο» φαίνεται πως θέλει να μας ξανασυστηθεί. Είναι εμφανώς πιο μετρημένος στις δηλώσεις του, πολύ πιο συγκεντρωμένος στο μπάσκετ και έχει αναδειχθεί ως ο απόλυτος ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί οι αριθμοί να μην αποτυπώνουν αυτή την αλλαγή στάσης 180 μοιρών, όμως είναι προφανές ότι η παρουσία του στο παρκέ είναι σταθερά επιδραστική και πρωταγωνιστική όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος, όμως μπορούν να του πιστωθούν και οι πιο κρίσιμες αποφάσεις εξ ου και η πλάκα με τον συμπαίκτη του, Φακούντο Καμπάτσο, σχετικά με το ποιος θα έπαιρνε το τελευταίο σουτ της νίκης σε ένα ματς.

Οι 13.2 πόντοι, τα 4 ριμπάουντ και οι 2.3 ασίστ για μέσο όρο στη φετινή EuroLeague δεν λένε ολόκληρη την ιστορία γιατί ο φετινός Χεζόνια έχει ξεπεράσει τους αριθμού κι έχει μετατραπεί σε παίκτη των μεγάλων βραδιών. Στον ημιτελικό με τη Βαλένθια το απέδειξε ξανά με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ όντας ο MVP και δείχνοντας πως κάθε επιθετική απόφαση κρίνεται από τον ίδιο.

Ίσως επίσης να μην είναι τυχαίο πως στα μέσα της σεζόν άλλαξε και μανατζερική στέγη, επιλέγοντας να συνεργαστεί με τον κορυφαίο ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Έναν άνθρωπο που ξέρει όσο λίγοι να διαχειρίζεται superstars της EuroLeague και του NBA και να χτίζει γύρω τους ένα πιο σταθερό πλαίσιο.

Αν κάποιος αμφιβάλλει για το ποιος κάνει... κουμάντο όταν η μπάλα «καίει», η απάντηση είναι: ο Μάριο Χεζόνια, ο σταθερός πυλώνας της Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα στην πιο ώριμη εκδοχή του. Παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις... οπαδικές του συμπεριφορές και τις έκλεισε από μόνος του στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Οι δηλώσεις του εν όψει του τελικού με τον Ολυμπιακό είναι το απόλυτο πειστήριο αυτής της νέας εποχής:«Δύο ιστορικές ομάδες σε τελικό, η νοοτροπία πρέπει να είναι αυτή: δεν είμαστε το θύμα, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να παλεύουμε.Το τι γίνεται έξω από το επαγγελματικό μπάσκετ δεν με ακουμπά. Είναι εκτός το τι λέγεται απ' έξω και το θέμα των οπαδών. Εγώ βρίσκομαι εδώ, το παρελθόν μου δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τελικό και τον αθλητισμό.Δεν είναι αυτή η νοοτροπία μου. Η νοοτροπία μου είναι ότι δύο ιστορικοί γίγαντες θα συναντηθούν ξανά στη μεγαλύτερη σκηνή και αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ μας, και το ότι γνωριζόμαστε τόσο πολύ καιρό, είναι κάτι πολύ τυπικό. Το παρελθόν μου και η προηγούμενη... χούλιγκαν συμπεριφορά μου, ανήκει στο παρελθόν».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».